10 Ağustos 2022, Çarşamba
Yüksek emekli maaşı için 7 formül! Peş peşe sıralandı, o yollar izlenecek! Çalışırken hangi önlemler alınır?
Emekliler Temmuz ve Ocak ayı olmak üzere maaşlarına yılda iki kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranı maaşlara uygulanıyor. Ancak çalışırken emeklilik maaşını yüksek almak için bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Bu hususlara dikkat edenler yüksek maaş alabiliyor. Hal böyle olunca, "Hangi yolların izlenmesi gerekiyor? Çalışırken hangi önlemler alınmalı?" sorularına yanıt aranıyor. Konu hakkında merak edilen detayları haberimizde derledik...
Giriş Tarihi: 10.08.2022 21:50
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