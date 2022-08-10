Yüksek emekli maaşı için 7 formül! Peş peşe sıralandı, o yollar izlenecek! Çalışırken hangi önlemler alınır?

Çalışma hayatında yer alanların merak ettikleri iki konu bulunuyor. Ne zaman emekli olunacağı ve ne kadar aylık alacakları sorgulanıyor. Emeklilik için işe giriş tarihi ve yaş belirleyici oluyor. Maaşın belirlenmesinde ise çalışanların etkisi büyük. Burada pazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Emekli olmak için gün sayanlar için detayları haberimizde derledik. Peki, Hangi yolların izlenmesi gerekiyor? Çalışırken alınacak önlemler neler?