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Haberler Galeri Yüksek emekli maaşı için 7 formül! Peş peşe sıralandı, o yollar izlenecek! Çalışırken hangi önlemler alınır?

Yüksek emekli maaşı için 7 formül! Peş peşe sıralandı, o yollar izlenecek! Çalışırken hangi önlemler alınır?

Emekliler Temmuz ve Ocak ayı olmak üzere maaşlarına yılda iki kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranı maaşlara uygulanıyor. Ancak çalışırken emeklilik maaşını yüksek almak için bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Bu hususlara dikkat edenler yüksek maaş alabiliyor. Hal böyle olunca, "Hangi yolların izlenmesi gerekiyor? Çalışırken hangi önlemler alınmalı?" sorularına yanıt aranıyor. Konu hakkında merak edilen detayları haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2022 21:50
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Yüksek emekli maaşı için 7 formül! Peş peşe sıralandı, o yollar izlenecek! Çalışırken hangi önlemler alınır?

Çalışma hayatında yer alanların merak ettikleri iki konu bulunuyor. Ne zaman emekli olunacağı ve ne kadar aylık alacakları sorgulanıyor. Emeklilik için işe giriş tarihi ve yaş belirleyici oluyor. Maaşın belirlenmesinde ise çalışanların etkisi büyük. Burada pazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Emekli olmak için gün sayanlar için detayları haberimizde derledik. Peki, Hangi yolların izlenmesi gerekiyor? Çalışırken alınacak önlemler neler?

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Yüksek emekli maaşı için 7 formül! Peş peşe sıralandı, o yollar izlenecek! Çalışırken hangi önlemler alınır?

Çalışanların en çok merak ettikleri iki konu var. Birincisi, ne zaman emekli olacakları; ikincisi ise ne kadar aylık bağlanacağı.

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Yüksek emekli maaşı için 7 formül! Peş peşe sıralandı, o yollar izlenecek! Çalışırken hangi önlemler alınır?

Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor.

Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı püf noktalara dikkat etmek lazım.

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Yüksek emekli maaşı için 7 formül! Peş peşe sıralandı, o yollar izlenecek! Çalışırken hangi önlemler alınır?

En önemli parametre brüt maaş. İşte emekli maaşının yüksek olması için çalışırken alınabilecek bazı önlemler:

✔ Emekliliğinizi planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin.

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Yüksek emekli maaşı için 7 formül! Peş peşe sıralandı, o yollar izlenecek! Çalışırken hangi önlemler alınır?

Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden yapın.

Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz.

Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.