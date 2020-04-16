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Vakıfbank 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
Vakıfbank 10.000 TL'ye varan düşük faizli destek kredisi veriyor. Hane halkı geliri 5.000 TL altında olan bireysel müşterilere verilen temel ihtiyaç desteği kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyor. Banka tarafından kredi değerlendirmeleri tamamlanmaya başladı. Vakıfbank destek kredisi başvuru işlemleri ve başvuru sonuçları ile ilgili ayrıntıları ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte Vakıfbank destek kredisi ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 16.04.2020 09:40Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 09:44