Vakıfbank 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Vakıfbank düşük faizli 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli her ay aynı taksitli temel ihtiyaç kredisi için başvurular devam ediyor. Başvuru işlemleri 1 Nisan'da başlamıştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde yer alan destek kredisi için başvuru şartları merak ediliyor. Vakıfbank'ın sağladığı destek kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için detayları haberimizde derledik. Peki, Vakıfbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Vakıfbank 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...