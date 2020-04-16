16 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Vakıfbank 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Vakıfbank 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Vakıfbank 10.000 TL'ye varan düşük faizli destek kredisi veriyor. Hane halkı geliri 5.000 TL altında olan bireysel müşterilere verilen temel ihtiyaç desteği kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyor. Banka tarafından kredi değerlendirmeleri tamamlanmaya başladı. Vakıfbank destek kredisi başvuru işlemleri ve başvuru sonuçları ile ilgili ayrıntıları ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte Vakıfbank destek kredisi ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 09:44
  • 1
  • 14
Vakıfbank 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Vakıfbank düşük faizli 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli her ay aynı taksitli temel ihtiyaç kredisi için başvurular devam ediyor. Başvuru işlemleri 1 Nisan'da başlamıştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde yer alan destek kredisi için başvuru şartları merak ediliyor. Vakıfbank'ın sağladığı destek kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için detayları haberimizde derledik. Peki, Vakıfbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Vakıfbank 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

  • 2
  • 14
Vakıfbank 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Vakıfbank destek kredisi başvuru değerlendirmeleri sonuçlanmaya başladı. Kredi başvurusu değerlendirmeye alındıktan sonra başvuruların olumlu bulunması durumunda başvuru sahibine bilgilendirme yapılıyor.

  • 3
  • 14
Vakıfbank 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Bilgilendirmenin ardından şubeye gitmeden, VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

  • 4
  • 14
Vakıfbank 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Başvuruların olumsuz bulunması durumunda da ayrıca bilgilendirme yapılacak.

Eşlerden yalnızca biri krediden faydalanabilecektir.

  • 5
  • 14
Vakıfbank 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan Vakıfbank müşterilerine finansman desteği sağlamak için hazırlanan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" kampanyasına başvurular başladı.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN