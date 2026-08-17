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Çamlıhemşin Tüneli hizmete açıldı: Ayder’de ulaşım 20 dakika kısalacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'ni hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, "Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini hizmete açarak projenin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çamlıhemşin Tüneli hizmete açıldı: Ayder’de ulaşım 20 dakika kısalacak 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'nin açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, açıklamasında Rize'ye iki önemli müjde ile geldiklerini söyledi.

BAKAN URALOĞLU, ÇAMLIHEMŞİN TÜNELİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU

Uraloğlu, "İlk olarak bizleri burada bir araya getiren Çamlıhemşin Tünelimizle birlikte Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini de kapsayan 2 kilometrelik yol kesimimizi hizmete açıyoruz. İnşallah öğleden sonra da Rize'yi Karadeniz'in en güçlü lojistik merkezlerinden birine dönüştürecek İyidere Lojistik Limanımıza gelecek gemileri Karadeniz'in dalgalarından koruyacak ana mendireğimizin son parçasını birlikte tamamlayacağız" dedi.

Çamlıhemşin Tüneli hizmete açıldı: Ayder’de ulaşım 20 dakika kısalacak 2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Durmak yok, yola devam!" diyerek Türkiye'nin her karış toprağına hizmet götürmeye devam ettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Cuma günü AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlama programında Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi konuşmasını dinlerken ulaştırma yatırımlarından bahsettiği kısım bizlere yeniden fark ettirdi ki 2002 yılından bu yana karayolundan demiryoluna, denizden havayoluna ulaşımın ve haberleşmenin her alanında adeta bir destan yazmış ve altın bir çağ da yaşamaya başlamışız. Şimdi burada Çamlıhemşin Tünelli Geçişini hizmete sunarak o destana yeni bir satır daha ekliyoruz."

Çamlıhemşin Tüneli hizmete açıldı: Ayder’de ulaşım 20 dakika kısalacak 3

"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINI YÜKSEK STANDARTLI YOLLARLA DONATTIK"

Uraloğlu, son 24 yılda karayolu altyapısına yaptıkları yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettiklerini belirterek, "Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 30 bin 120 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Ülkemizde trafik akışının yoğunlaştığı doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarını belirleyerek bu akslarda yol standartlarını yükseltmeye de devam ediyoruz" diye konuştu.

Çamlıhemşin Tüneli hizmete açıldı: Ayder’de ulaşım 20 dakika kısalacak 4

"SON 24 YILDA 519 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 4 BİN 272 YENİ KÖPRÜ İNŞA ETTİK"

Zorlu coğrafyalarda yüksek dağları ve derin vadileri Çamlıhemşin Tüneli'nde olduğu gibi doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle aşarak çok daha güvenli ve konforlu ulaşım sağladıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4 bin 272 yeni köprü inşa ettik. Toplam köprü sayımız 10 bin 239'a, uzunluğumuz ise 830 kilometreye ulaştı. Yine 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, biz bu uzunluğu da yaklaşık 17 kat artırarak 878 kilometreye çıkardık. Bu köprü ve tünelleri uç uca eklesek, Rize'den çıkıp Edirne'yi aşarak Sofya'ya ulaşan bir mesafeden fazlası ediyor. Bu tünel ve köprülerimiz üretim, ticaret, turizm, istihdam ve birliğin aktığı yaşam damarları olarak Türkiye'nin kalkınma destanına can veriyor, milletimizin yarınlarına umut ve bölgemize refah taşıyor."

Çamlıhemşin Tüneli hizmete açıldı: Ayder’de ulaşım 20 dakika kısalacak 5

"PROJEMİZ KAPSAMINDA 3 TEK TÜP TÜNEL VE 5 ADET KÖPRÜ BULUNUYOR"

Uraloğlu, Rize'de dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getiren Çamlıhemşin Tüneli'ni ve 2 kilometrelik kesimi hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çamlıhemşin Tüneli'ni Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa ettiklerini aktaran Uraloğlu, "36,5 kilometre uzunluğundaki projemiz Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar – Ardeşen ayrımından başlayıp Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek, Ayder mevkisinde son buluyor. Yolun ilk 5,5 km'lik kesimini bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında, kalan kısmı ise platform genişliği 12 metre olacak şekilde tırmanma şeritli olarak inşa ediyoruz. Projemiz kapsamında şu an açılışını gerçekleştirdiğimiz 955 metrelik Çamlıhemşin Tüneli ile birlikte 2 bin 265 metrelik Hala Tüneli ve 450 metrelik Hala-2 Tüneli olmak üzere toplam uzunlukları 3 bin 670 metre olan 3 tek tüp tünel ve yine bugün hizmete aldığımız Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprümüzle birlikte toplam uzunlukları 345 metre olan 5 adet köprü bulunuyor" bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, yolun yaklaşık beşinci kilometresinde Tunca Kavşağı'ndan ayrılıp Tunca Beldesi'ne bağlantı sağlayan 3 kilometrelik bağlantı yolunun da bulunduğunu, böylece projenin toplam uzunluğunun da 39,5 kilometreye ulaştığını kaydetti.

Çamlıhemşin Tüneli hizmete açıldı: Ayder’de ulaşım 20 dakika kısalacak 6

10 KİLOMETRELİK KESİM AÇILDI

Bu kapsamda daha önce Ayder Mevki tarafında yaklaşık 8 kilometrelik kesimi trafiğe açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bugün de Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini hizmete açarak böylece projenin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış bulunuyoruz. Yine Hala Tüneli'nde kazı ve kaplama betonu çalışmalarını bitirdik. Hala-2 Tüneli'nde de kazı destekleme çalışmalarını tamamladık, kemer betonu imalatlarına devam ediyoruz. İnşallah Çamlıhemşin Tünelimiz ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimi de bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz."

Çamlıhemşin Tüneli hizmete açıldı: Ayder’de ulaşım 20 dakika kısalacak 7

"YOLUMUZ TAMAMLANDIĞINDA SEYAHAT SÜRESİNDE 20 DAKİKA KISALMA SAĞLAYACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, yolun hem kış turizmi hem de yayla turizmi faaliyetleriyle her yıl bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na ulaşım sağlamasıyla bölgenin kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından büyük önem taşıdığını anlattı.

Uraloğlu, proje ile mevcut yoldaki trafik yoğunluğunu azaltarak güzergahta daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım tesis ettiklerini söyledi. Uraloğlu, "Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 1,5 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca güzel Rize'mizin doğasına zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 800 ton azaltarak Rize'nin ve Ayder'in eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşım kolaylığı sağlayacak proje ile tüm bölgedeki ticaret ve turizm potansiyelini de artıracaklarını anlatan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle bu yolumuz başta Ayder Yaylası olmak üzere tüm bölge turizmi için önemli bir dönüm noktası olacak. Neredeyse bütün yıla yayılan trafik yoğunluğunu yolumuz sayesinde önemli ölçüde azaltarak yerli ve yabancı turistlerimiz ile Rizeli hemşerilerimize çok daha konforlu bir seyahat imkanı sunacağız. Daha kısa sürede konfor ve güvenle ulaşabilme, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine imkan tanıyacak. Turizm çeşitliliğini artırarak bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak. Bölgeye yapılan yatırımların artmasına ve yeni turizm tesislerinin açılmasına öncülük ederek yeni istihdam imkanlarını da artıracaktır."

Çamlıhemşin Tüneli hizmete açıldı: Ayder’de ulaşım 20 dakika kısalacak 8

24 YILDA YAKLAŞIK 226 MİLYAR YATIRIM

Uraloğlu, "Hızla gelişen Organize Sanayi Bölgesi ve yapım çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın tamamlanmasıyla Karadeniz'de daha da önemli bir lojistik üs haline gelecek Rize'nin ulaşım ihtiyaçlarına yönelik büyük projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rize'nin ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda yaklaşık 226 milyar yatırım gerçekleştirdiklerini de belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2002'ye kadar sadece 12 kilometre bölünmüş yolu vardı. Biz 175 kilometre daha yaparak toplamda 187 kilometreye ulaştık. Yollarının sadece 12 kilometresi BSK kaplamalıydı 387 kilometreye yükselttik. Karadeniz Sahil Yolu, Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları, İkizdere Şehir Geçişi, Hurmalık-1 ve Hurmalık-2 Tünelleri ve Rizeli vatandaşlarımızın 70 yıl boyunca hayalini kurduğu Salarha Tüneli gibi çok önemli projeleri tamamladık. İyidere-İkizdere, Kendirli, Güneysu Başköy Yolları ve Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu, Handüzü Yolu gibi 16 karayolu projesine devam ediyoruz."

Çamlıhemşin Tüneli hizmete açıldı: Ayder’de ulaşım 20 dakika kısalacak 9

İyidere Lojistik Limanı'nın da Rize'nin geleceğine vurulan altın bir mühür olduğunu düşündüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu limanımız Doğu Karadeniz Bölgesi, Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya Koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahip. Ama öğleden sonra orada da bir programımız olduğu için burada daha fazla detaya girmiyorum" ifadelerini kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nda da açıldığı günden bu yana yaklaşık 4,5 milyon yolcuya hizmet sunduklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Rize-Artvin Havalimanı'nın pist aydınlatma sistemini daha kısıtlı görüş mesafelerinde ve geceleri uçakların inişine imkan tanıyan CAT-2 seviyesine de yükselttik. İstanbul, Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, Adnan Menderes ve Antalya Havalimanları olmak üzere iç hatlarda 5 ayrı noktaya haftalık 85 sefer, dış hatlarda ise Riyad, Cidde, Medine, Hofuf ve El Jouf olmak üzere 5 noktaya 11 sefer düzenliyoruz. Hem iç hat hem de dış hat uçuş ağı yeni noktalarla genişlemeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Çamlıhemşin Tüneli hizmete açıldı: Ayder’de ulaşım 20 dakika kısalacak 10
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