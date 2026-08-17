Çamlıhemşin Tüneli hizmete açıldı: Ayder’de ulaşım 20 dakika kısalacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'ni hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, "Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini hizmete açarak projenin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'nin açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, açıklamasında Rize'ye iki önemli müjde ile geldiklerini söyledi.
Uraloğlu, "İlk olarak bizleri burada bir araya getiren Çamlıhemşin Tünelimizle birlikte Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini de kapsayan 2 kilometrelik yol kesimimizi hizmete açıyoruz. İnşallah öğleden sonra da Rize'yi Karadeniz'in en güçlü lojistik merkezlerinden birine dönüştürecek İyidere Lojistik Limanımıza gelecek gemileri Karadeniz'in dalgalarından koruyacak ana mendireğimizin son parçasını birlikte tamamlayacağız" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Durmak yok, yola devam!" diyerek Türkiye'nin her karış toprağına hizmet götürmeye devam ettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Cuma günü AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlama programında Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi konuşmasını dinlerken ulaştırma yatırımlarından bahsettiği kısım bizlere yeniden fark ettirdi ki 2002 yılından bu yana karayolundan demiryoluna, denizden havayoluna ulaşımın ve haberleşmenin her alanında adeta bir destan yazmış ve altın bir çağ da yaşamaya başlamışız. Şimdi burada Çamlıhemşin Tünelli Geçişini hizmete sunarak o destana yeni bir satır daha ekliyoruz."
"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINI YÜKSEK STANDARTLI YOLLARLA DONATTIK"
Uraloğlu, son 24 yılda karayolu altyapısına yaptıkları yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettiklerini belirterek, "Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 30 bin 120 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Ülkemizde trafik akışının yoğunlaştığı doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarını belirleyerek bu akslarda yol standartlarını yükseltmeye de devam ediyoruz" diye konuştu.
"SON 24 YILDA 519 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 4 BİN 272 YENİ KÖPRÜ İNŞA ETTİK"
Zorlu coğrafyalarda yüksek dağları ve derin vadileri Çamlıhemşin Tüneli'nde olduğu gibi doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle aşarak çok daha güvenli ve konforlu ulaşım sağladıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4 bin 272 yeni köprü inşa ettik. Toplam köprü sayımız 10 bin 239'a, uzunluğumuz ise 830 kilometreye ulaştı. Yine 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, biz bu uzunluğu da yaklaşık 17 kat artırarak 878 kilometreye çıkardık. Bu köprü ve tünelleri uç uca eklesek, Rize'den çıkıp Edirne'yi aşarak Sofya'ya ulaşan bir mesafeden fazlası ediyor. Bu tünel ve köprülerimiz üretim, ticaret, turizm, istihdam ve birliğin aktığı yaşam damarları olarak Türkiye'nin kalkınma destanına can veriyor, milletimizin yarınlarına umut ve bölgemize refah taşıyor."
"PROJEMİZ KAPSAMINDA 3 TEK TÜP TÜNEL VE 5 ADET KÖPRÜ BULUNUYOR"
Uraloğlu, Rize'de dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getiren Çamlıhemşin Tüneli'ni ve 2 kilometrelik kesimi hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Çamlıhemşin Tüneli'ni Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa ettiklerini aktaran Uraloğlu, "36,5 kilometre uzunluğundaki projemiz Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar – Ardeşen ayrımından başlayıp Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek, Ayder mevkisinde son buluyor. Yolun ilk 5,5 km'lik kesimini bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında, kalan kısmı ise platform genişliği 12 metre olacak şekilde tırmanma şeritli olarak inşa ediyoruz. Projemiz kapsamında şu an açılışını gerçekleştirdiğimiz 955 metrelik Çamlıhemşin Tüneli ile birlikte 2 bin 265 metrelik Hala Tüneli ve 450 metrelik Hala-2 Tüneli olmak üzere toplam uzunlukları 3 bin 670 metre olan 3 tek tüp tünel ve yine bugün hizmete aldığımız Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprümüzle birlikte toplam uzunlukları 345 metre olan 5 adet köprü bulunuyor" bilgisini paylaştı.
Uraloğlu, yolun yaklaşık beşinci kilometresinde Tunca Kavşağı'ndan ayrılıp Tunca Beldesi'ne bağlantı sağlayan 3 kilometrelik bağlantı yolunun da bulunduğunu, böylece projenin toplam uzunluğunun da 39,5 kilometreye ulaştığını kaydetti.