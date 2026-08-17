2,5 milyon vatandaşa konut müjdesi: Hükümet her yıl 100 bin kişiyi ev sahibi yapacak
Hükümet, dar gelirli ailelerin nitelikli konuta erişimini kolaylaştıracak sosyal konut hamlesi için düğmeye bastı. 25 yılda sosyal konut finansman modeli ile her yıl 100 bin, toplamda ise 2,5 milyon vatandaş ev sahibi olacak. "Yarısı Bizden" projesi 81 ile yayılacak, her yıl 150 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alınacak. Ülke genelinde 500 bin kiralık sosyal konut inşa edilecek.
Hükümet, dar gelirli ailelerin nitelikli konuta erişimini desteklemek amacıyla sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.
Gelecek 25 yılda sosyal konut finansman modeliyle her yıl 100 bin, toplamda ise 2,5 milyon vatandaşın ev sahibi yapılması hedefleniyor. "Yarısı Bizden" projesinin 81 ile yayılmasıyla her yıl 150 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşüm kapsamına alınması, Türkiye genelinde ise 500 bin kiralık sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, söz konusu projelerin detaylarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
VATANDAŞA 1 MİLYON 720 BİN LİRA FİNANSMAN
Deprem bölgesinde yaşanan gerçeklerden hareketle evlerin yenilenmesinin hayati önem taşıdığını belirten Faruk Erdem, "İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında 1 milyonun üzerinde bağımsız konutta dönüşüm sağlandı. Bu rakam, beklenen İstanbul depremi öncesi çok kritik bir seviye. Şimdi ise 'Yarısı Bizden' kampanyası 81 ile yayılıyor. Vatandaşlarımıza 875 bin lira karşılıksız hibe, 875 bin lira da düşük taksitli ve ilk yılı faizsiz kredi olmak üzere toplamda 1 milyon 750 bin liralık dev bir destek sağlanıyor" ifadelerini kullandı.
KİRACILAR VE MÜLK SAHİPLERİNE TAŞINMA YARDIMI
Dönüşüm sürecinde kiracıların da gözetildiğini hatırlatan Erdem, "Kentsel dönüşüme girecek binalarda sadece kat maliklerine değil, oradaki kiracılara da 125 bin liralık taşınma ve kira desteği sağlanıyor. Bu sayede vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamadan güvenli konutlarına geçişi hedefleniyor" dedi.
2,5 MİLYON VATANDAŞ EV SAHİBİ OLACAK
Hükümetin gelecek vizyonunda sosyal konutların büyük yer tuttuğunu vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:
"AK Parti'nin vizyon belgesinde kentsel dönüşüm ve sosyal konutlarla ilgili çok önemli hedefler var. Her yıl 100 bin sosyal konut üretilerek toplamda 2,5 milyon vatandaşımız ev sahibi yapılacak. Bu durum, hepimizin şikayetçi olduğu kira fiyatlarının da aşağı çekilmesi anlamına geliyor. Şu an Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut projesi devam ediyor. İstanbul'da ise sadece kiralamaya yönelik 15 bin konut inşa edilecek."
DEVLET ELİYLE HIZLI VE KARARLI DÖNÜŞÜM
Türkiye'nin inşaat kapasitesinin dünyada önemli bir seviyede olduğunu belirten Erdem, "Asrın felaketinin yaşandığı 11 ilde 3 yıl gibi kısa bir sürede 500 bin konut teslim edildi. Bu, dünyada çok az ülkenin başarabileceği insanüstü bir gayrettir. Artık devlet inisiyatifi vatandaşın bireysel kararına bırakmıyor. Yapılan yasal düzenlemelerle kat maliklerinde çoğunluk sağlandığı anda devlet kentsel dönüşüm kararı verebiliyor. Eskiden hem finansal sıkıntılar hem de uzlaşmazlıklar süreci tıkıyordu. Şimdi devlet her iki sorunu da çözerek dönüşümün önünü açtı" ifadelerini kullandı.