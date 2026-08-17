2,5 milyon vatandaşa konut müjdesi: Hükümet her yıl 100 bin kişiyi ev sahibi yapacak

Bu kapsamda gelecek 25 yıllık süreçte sosyal konut finansman modeliyle her yıl 100 bin ve toplamda 2 milyon 500 bin vatandaşın ev sahibi yapılması hedefleniyor. Reform paketinin gerekli görüldüğünde güncellenerek vatandaşların lehine geliştirileceği belirtiliyor.

Hükümet, önümüzdeki çeyrek asırda da sosyal konut projelerini sürdürerek dar gelirli ailelerin güvenli ve nitelikli konuta erişimini destekleyecek.

"YARISI BİZDEN" 81 İLE YAYILACAK

Başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerde 500 bin kiralık sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. Dar ve orta gelirli ailelerin güvenli yuvalara kavuşması ve barınma yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

"Yarısı Bizden" projesinin 81 ile yayılmasıyla her yıl 150 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşüm kapsamına alınması planlanıyor.