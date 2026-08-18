Gabar’dan sonra petrolde yeni rekor Bismil’den gelecek

Kaya petrolü çıkarmak için çok sayıda Türk mühendis ABD'li şirketin merkezine eğitime gönderilirken, daha sonra bu projelerde Türkiye'nin yetkinlik ve kabiliyet kazanarak kendi başına bu petrolü çıkaracak kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

YILLIK 8 MİLYAR DOLAR KATKI

Gabar'da yapılan üretim şu an tam kapasiteye ulaşmamasına rağmen ekonomiye yıllık 2 milyar dolarlık katkıda bulunurken, Diyarbakır'daki kaya petrolünden 8 milyar dolarlık yıllık kazanç sağlanması amaçlanıyor. Üretimin 5 yıl içerisinde günlük 250 bin varile ulaşması hedefleniyor.

KAYA GAZI VE PETROLÜ NASIL ÇIKARILIYOR?

Petrol ve doğal gaz, oluştuğu ana kayadan ayrılarak farklı kayaçlar içerisine yerleşirken, bu yer değişimi sırasında petrol veya doğal gazın bir bölümü ana kayada kalıyor. İşte ana kayayı terk etmeyen ve kayacın gözeneklerinde kalan bu hidrokarbonlara kaya gazı ve kaya petrolü deniliyor.

Örneğin kayaç denilen formasyonların içinde sıkışmış olan bu gaz veya petrol, hidrolik çatlatma adı verilen işlemle kaya katmanlarının içinde kırılmalar üretilerek açığa çıkarılıyor. Bu çatlatmalarda su basıncı kullanılıyor. Gazın ve petrolün açığa çıkması için istenilen derinliğe inildikten sonra kaya katmanları içinde yatay ve dikey kırılmalar yapılarak, yüzeye katkı maddeli basınçlı su enjekte edilerek çıkarılabiliyorlar. Ancak kaya gazı ve petrolünün sondajı, klasik petrol ve doğal gaz aramaya göre daha kolay olmasına rağmen yüzde 50 daha maliyetli olarak biliniyor.