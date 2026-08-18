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Gabar’dan sonra petrolde yeni rekor Bismil’den gelecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde temelleri atılan ve Türkiye'yi enerjide tam bağımsız kılmayı hedefleyen "Milli Enerji ve Maden Politikası" tarihi kazanımlar sağlamaya devam ediyor. Karadeniz gazı ve Gabar petrolünün ardından bu kez Diyarbakır Bismil'de 540 milyar dolarlık kaya petrolü rezervini ekonomiye kazandıracak dev operasyon başlatıldı. Yıllık 8 milyar dolar katkı sağlaması hedeflenen projenin ardından sırada Trakya'daki kaya gazı rezervleri var.

Gabar’dan sonra petrolde yeni rekor Bismil’den gelecek 1

Enerjide tam bağımsızlık hedefi kapsamında Diyarbakır Bismil'de kaya petrolü üretimi için düğmeye basıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'ı potansiyel olarak 2'ye 3'e katlayacak bir kaya petrolünün müjdesini verirken, rezervin toplam büyüklüğü 540 milyar dolara ulaşacak.

Gabar’dan sonra petrolde yeni rekor Bismil’den gelecek 2

Diyarbakır'daki kaya petrolü ekonomiye her yıl 8 milyar dolar katkı sunacak. Enerji Bakanı Bayraktar, ABD'li şirket ile Diyarbakır'da kaya petrolü için sondaj çalışmalarına başlandığını açıkladı. Yaklaşık 3-4 kilometre yatay sondajla kayaların içerisine girerek sıkışmış olduğu düşünülen petrolü çıkarmaya yönelik teknolojiyi denediklerini anlatan Bayraktar, çalışmanın başarılı olması halinde bölgede yüzlerce kuyunun gündeme geleceğini kaydetti. Bayraktar, Bismil'in kuzeyindeki saha için "Gabar'ı 2'ye 3'e katlayacak potansiyeli var" dedi.

Gabar’dan sonra petrolde yeni rekor Bismil’den gelecek 3

HEDEF 6 MİLYAR VARİL PETROL
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Diyarbakır Bismil ve Silvan'da kaya petrolü çıkarmak için bu alanda dünya çapında yetkinliğe sahip ABD'li şirketler Continental Resources ve TransAtlantic Petroleum ile çalışmalara başlandı.

Gabar’dan sonra petrolde yeni rekor Bismil’den gelecek 4

Bölgede belirlenen 7 bin kilometrelik büyüklüğe sahip bloklarda kuyular açılacak. Bu bloklardaki tahmini rezerv 6,1 milyar varil olurken, bunun şu anki piyasa değeri ise 540 milyar dolar yapıyor. Bölgede geleneksel olmayan ankonvansiyonel yöntemlerle dikey ve yatay sondaj yapılacak. Şu an ilk etapta Bismil'deki kuyuda yatay sondaj kullanılıyor.

Gabar’dan sonra petrolde yeni rekor Bismil’den gelecek 5

Yatayda kayaların içerisinde 3-4 kilometre girilerek orada olduğu hesap edilen petrolün üretimine başlanacak. Bölgede önümüzdeki 3 yılda 24 kuyu kazılması amaçlanıyor.

Gabar’dan sonra petrolde yeni rekor Bismil’den gelecek 6

Kaya petrolü çıkarmak için çok sayıda Türk mühendis ABD'li şirketin merkezine eğitime gönderilirken, daha sonra bu projelerde Türkiye'nin yetkinlik ve kabiliyet kazanarak kendi başına bu petrolü çıkaracak kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

Gabar’dan sonra petrolde yeni rekor Bismil’den gelecek 7

YILLIK 8 MİLYAR DOLAR KATKI
Gabar'da yapılan üretim şu an tam kapasiteye ulaşmamasına rağmen ekonomiye yıllık 2 milyar dolarlık katkıda bulunurken, Diyarbakır'daki kaya petrolünden 8 milyar dolarlık yıllık kazanç sağlanması amaçlanıyor. Üretimin 5 yıl içerisinde günlük 250 bin varile ulaşması hedefleniyor.

Gabar’dan sonra petrolde yeni rekor Bismil’den gelecek 8

KAYA GAZI VE PETROLÜ NASIL ÇIKARILIYOR?
Petrol ve doğal gaz, oluştuğu ana kayadan ayrılarak farklı kayaçlar içerisine yerleşirken, bu yer değişimi sırasında petrol veya doğal gazın bir bölümü ana kayada kalıyor. İşte ana kayayı terk etmeyen ve kayacın gözeneklerinde kalan bu hidrokarbonlara kaya gazı ve kaya petrolü deniliyor.

Gabar’dan sonra petrolde yeni rekor Bismil’den gelecek 9

Örneğin kayaç denilen formasyonların içinde sıkışmış olan bu gaz veya petrol, hidrolik çatlatma adı verilen işlemle kaya katmanlarının içinde kırılmalar üretilerek açığa çıkarılıyor. Bu çatlatmalarda su basıncı kullanılıyor. Gazın ve petrolün açığa çıkması için istenilen derinliğe inildikten sonra kaya katmanları içinde yatay ve dikey kırılmalar yapılarak, yüzeye katkı maddeli basınçlı su enjekte edilerek çıkarılabiliyorlar. Ancak kaya gazı ve petrolünün sondajı, klasik petrol ve doğal gaz aramaya göre daha kolay olmasına rağmen yüzde 50 daha maliyetli olarak biliniyor.

Gabar’dan sonra petrolde yeni rekor Bismil’den gelecek 10

TRAKYA'DA KAYA GAZI
Diyarbakır'da petrol kuyularının açılmasının ardından Trakya'da da aynı şirket ile bu kez kaya gazı aramacılığı için çalışmalara başlanacak. Burada da milyarlarca dolarlık kaya gazı keşfi bekleniyor.

Gabar’dan sonra petrolde yeni rekor Bismil’den gelecek 11

6 AYDA 23.1 MİLYON VARİL PETROL ÜRETİLDİ
Yerli doğal gaz ve petrol üretimine hız kesmeden devam eden Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi, yılın ilk 6 ayında 23.1 milyon varile ulaştı. Doğal gaz üretimi ise 1.6 milyar metreküpü aştı. Üretimin 21.8 milyon varillik kısmı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla gerçekleştirilirken toplam üretimde aslan payı yüzde 60'la Gabar'ın oldu.

Gabar’dan sonra petrolde yeni rekor Bismil’den gelecek 12

Ocak-haziran döneminde doğal gaz üretimi ise 1 milyar 641 milyon metreküpü geride bıraktı. Üretimin 1 milyar 608 milyon metreküplük kısmını TPAO üstlenirken kalan 33 milyon metreküplük kısmını da özel sektör firmaları gerçekleştirdi. Toplam üretimin yüzde 92'si ise Sakarya Gaz Sahası'ndan geldi. Karadeniz'de bu yıl doğal gaz üretimi iki katına çıkacak.

Gabar’dan sonra petrolde yeni rekor Bismil’den gelecek 13

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirilen 'Milli ve Yerli Enerji' hamlesiyle Doğu ve Güneydoğu'da yıllardır yer altında yatan kaynaklar ekonomiye kazandırılmaya devam ediyor.

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor.

Gabar’dan sonra petrolde yeni rekor Bismil’den gelecek 14

ENERJİ KEŞİFLERİNİN SEYRİ ANLATILIYOR
Kitabın "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" başlıklı bölümünde Türkiye'nin denizlerde ve karalardaki enerji keşiflerini hikayesi detaylıca ele alınıyor.

İlgili bölümün 49. Sayfasında kara rezervlerinin aranması şu ifadelerle anlatılıyor; "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık. Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatiniz çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı."

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