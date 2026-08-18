Gabar’dan sonra petrolde yeni rekor Bismil’den gelecek
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde temelleri atılan ve Türkiye'yi enerjide tam bağımsız kılmayı hedefleyen "Milli Enerji ve Maden Politikası" tarihi kazanımlar sağlamaya devam ediyor. Karadeniz gazı ve Gabar petrolünün ardından bu kez Diyarbakır Bismil'de 540 milyar dolarlık kaya petrolü rezervini ekonomiye kazandıracak dev operasyon başlatıldı. Yıllık 8 milyar dolar katkı sağlaması hedeflenen projenin ardından sırada Trakya'daki kaya gazı rezervleri var.
Enerjide tam bağımsızlık hedefi kapsamında Diyarbakır Bismil'de kaya petrolü üretimi için düğmeye basıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'ı potansiyel olarak 2'ye 3'e katlayacak bir kaya petrolünün müjdesini verirken, rezervin toplam büyüklüğü 540 milyar dolara ulaşacak.
Diyarbakır'daki kaya petrolü ekonomiye her yıl 8 milyar dolar katkı sunacak. Enerji Bakanı Bayraktar, ABD'li şirket ile Diyarbakır'da kaya petrolü için sondaj çalışmalarına başlandığını açıkladı. Yaklaşık 3-4 kilometre yatay sondajla kayaların içerisine girerek sıkışmış olduğu düşünülen petrolü çıkarmaya yönelik teknolojiyi denediklerini anlatan Bayraktar, çalışmanın başarılı olması halinde bölgede yüzlerce kuyunun gündeme geleceğini kaydetti. Bayraktar, Bismil'in kuzeyindeki saha için "Gabar'ı 2'ye 3'e katlayacak potansiyeli var" dedi.
HEDEF 6 MİLYAR VARİL PETROL
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Diyarbakır Bismil ve Silvan'da kaya petrolü çıkarmak için bu alanda dünya çapında yetkinliğe sahip ABD'li şirketler Continental Resources ve TransAtlantic Petroleum ile çalışmalara başlandı.
Bölgede belirlenen 7 bin kilometrelik büyüklüğe sahip bloklarda kuyular açılacak. Bu bloklardaki tahmini rezerv 6,1 milyar varil olurken, bunun şu anki piyasa değeri ise 540 milyar dolar yapıyor. Bölgede geleneksel olmayan ankonvansiyonel yöntemlerle dikey ve yatay sondaj yapılacak. Şu an ilk etapta Bismil'deki kuyuda yatay sondaj kullanılıyor.
Yatayda kayaların içerisinde 3-4 kilometre girilerek orada olduğu hesap edilen petrolün üretimine başlanacak. Bölgede önümüzdeki 3 yılda 24 kuyu kazılması amaçlanıyor.