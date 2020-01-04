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Çalışan anneye en az 7824 TL devlet desteği! Çalışan anneye devlet desteği neler?

Çalışan anneye verilen devlet desteği, asgari ücrete yapılan yüzde 15,03 oranındaki zam sonrası arttı. Devlet desteğinin artması sonrası annelere ödenecek olan doğum izni, emzirme ücreti gibi tutarların toplamı 7 bin 824 TL oldu. Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor. Peki, çalışan anneye devlet desteği neler? İşte 2020 çalışan anneye devlet desteği ile ilgili tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 11:49
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Çalışan anneye en az 7824 TL devlet desteği! Çalışan anneye devlet desteği neler?

Çalışan anneye en az 7 bin 824 TL ödenecek. 2020 yılında yapılan destek ödemelerinin tamamı zamlandı. Asgari ücrete gelen yüzde 15,03 oranındaki zam ile birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, SGK prim ödemesi, doğum izni ücreti, emzirme parası, muhtaç aile desteği gibi yardımlarda büyük artış oldu. Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor. Bu ödenek toplamda 7 bin 824 TL'ye yükseldi. Peki, çalışan anne desteği, doğum izni ve emzirme ücreti nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

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Çalışan anneye en az 7824 TL devlet desteği! Çalışan anneye devlet desteği neler?

Annelere yapılan ödemeler, yeni yılda artacak. Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor.

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Çalışan anneye en az 7824 TL devlet desteği! Çalışan anneye devlet desteği neler?

Yeni yılda maaşların zamlanmasıyla, iş göremezlik ödeneğinin tutarı da artacak. Asgari ücretteki artış, bu ödemeyi 957 lira yükseltecek.

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Çalışan anneye en az 7824 TL devlet desteği! Çalışan anneye devlet desteği neler?

2019'da 6 bin 367 lira olan asgari ücretlinin ödemesi, 2020'de 7 bin 324 liraya çıkacak. Ayrıca devlet, annelere 2 ödeme daha yapıyor.

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Çalışan anneye en az 7824 TL devlet desteği! Çalışan anneye devlet desteği neler?

Doğum yardımı, çalışsın çalışmasın tüm annelere, ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira olarak ödeniyor. Emzirme ödeneği de kendi ya da eşi çalışanlara veriliyor.