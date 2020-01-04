Çalışan anneye en az 7824 TL devlet desteği! Çalışan anneye devlet desteği neler?
Çalışan anneye verilen devlet desteği, asgari ücrete yapılan yüzde 15,03 oranındaki zam sonrası arttı. Devlet desteğinin artması sonrası annelere ödenecek olan doğum izni, emzirme ücreti gibi tutarların toplamı 7 bin 824 TL oldu. Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor. Peki, çalışan anneye devlet desteği neler? İşte 2020 çalışan anneye devlet desteği ile ilgili tüm bilgiler...
Giriş Tarihi: 04.01.2020 11:44Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 11:49