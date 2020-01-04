En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak... Adalet Bakanlığı en az 6 bin 750 TL maaşla personel alacak. 2020 yılının ilk personel alımlarından biri olan ilan, Devlet Personel Daire Başkanlığı'nda yayımlandı. Başvurulara kısa bir süre kala adaylar detayları yoğun şekilde araştırıyor. Adalet Bakanlığı yayımladığı ilan ile tüm merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, hangi pozisyonlarda alım yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları... Giriş Tarihi: 04.01.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 11:22
Adalet Bakanlığı personel alımı için geri sayım sürüyor. Adalet Bakanlığı 2020'nin ilk personel alımlarından birini gerçekleştirecek. 50 personelin alınacağı ilan Devlet Personel Daire Başkanlığınca yayımlandı. İlanda en düşük maaşın 6 bin 750 TL olacağı belirtildi. Ayrıca istenen şartlar ve başvuru tarihleri de duyuruldu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi pozisyonlarda alım olacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...
6750 TL MAAŞ
Adalet Bakanlığı en az 6750 TL maaşla 50 personel alacak. Personel alımı ile ilgili Devlet Personel Daire
Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018- KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 50 adet Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.
PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,
b) 2018- KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 60
puan almış olmak,
c) En az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak. (ilgili bölümler aşağıda
belirtilmiştir) İSTENEN BELGELER NELER?
1) EK-1 Başvuru formu,
2) Ek-2 Tercih Formu, (Tercih formunda, başvurulan grubun belirtilmesi zorunlu olup,
belirtilmediği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Başvuru şartlarını sağlamak kaydı ile birden fazla grup seçilebilir. Bu takdirde başvurulan her bir grup için özel şartlarda istenilen belgeler başvuru evrakına ilave edilecektir.)
3) 2018-KPSS sonuç belgesi,