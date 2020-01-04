En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

Adalet Bakanlığı en az 6 bin 750 TL maaşla personel alacak. 2020 yılının ilk personel alımlarından biri olan ilan, Devlet Personel Daire Başkanlığı'nda yayımlandı. Başvurulara kısa bir süre kala adaylar detayları yoğun şekilde araştırıyor. Adalet Bakanlığı yayımladığı ilan ile tüm merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, hangi pozisyonlarda alım yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 11:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





