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Polis Akademisi bekçilik sınav sonuçlarını açıkladı! Bekçilik sınavını kazananlar ne kadar maaş alacak?

Polis Akademisi Başkanlığı, resmi sayfası www.pa.edu.tr adresi üzerinden bekçi alımı sınav sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla bekçi olmaya hak kazanan adaylar internet üzerinden sonuçları sorguluyor. Bekçilik sınav sonuçları sorgulama işlemini yapan adaylar ne kadar maaş alacaklarını da merak ediyor. 2020 yılı memur maaşlarının belli olmasının ardından bekçilerin alacağı maaşlar da belli oldu. Peki, Bekçilik sınavını kazananlar ne kadar maaş alacak? Haberimizden bekçilik sınav sonuçlarını sorgulayabilir, tüm detayları öğrenebilirsiniz. İşte bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı ve 2020 bekçilik maaşları...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 12:39
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Polis Akademisi bekçilik sınav sonuçlarını açıkladı! Bekçilik sınavını kazananlar ne kadar maaş alacak?

Bekçilik alımı için beklenen haber geldi. Sınava ve mülakata giren adaylar nihai sonucu öğrendi. Polis Akademisi Başkanlığı resmi sonuçları saat 12.00'de duyurdu. Adaylar sorgulama işlemini pa.edu.tr'den yapabiliyor. Mülakatı ve sınavı geçen adaylar kadroya alınmanın mutluluğunu yaşıyor. Bir yandan da alacakları maaşı merak ediyorlar. Bekçilik sınav sonucunu sorgulamayanlar haberimizdeki bağlantı ile sorgulayabilir. Bekçilik alım şartları, görevleri ve maaşları gibi önemli bilgileri de haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte bekçilik sınav sonuçları sorgulama ve tüm detaylar...

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Polis Akademisi bekçilik sınav sonuçlarını açıkladı! Bekçilik sınavını kazananlar ne kadar maaş alacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Polis Akademisi (PA) 2019/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları ve 2019/2.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçlarının (Ankara - İstanbul ilçe) açıklandığını duyurdu. Bekçilik sınav sonuçlarını aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra açılan e-Devlet sayfasında bilgilerinizi girdikten sonra görüntüleyebilirsiniz.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Polis Akademisi bekçilik sınav sonuçlarını açıkladı! Bekçilik sınavını kazananlar ne kadar maaş alacak?

BEKÇİLERİN GÖREVLERİ NELER?

Mevzuatta yer alan bilgiler şöyle:

Madde 1 - Çarşı ve mahalle bekçilerinin vazifeleri sırasında uymak zorunda oldukları hususlar bu Yönetmelikte belirtilmiştir.

Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen (Bekçi) deyimi (Bekçi ve Bekçi Adayı), (Amir) deyimi (Amir ve mafevk - üst) deyimini ifade eder.

Madde 3 - Karakol amirleri bölgeleri içindeki emniyet ve asayiş yönünden önemli mahal ve noktaları dikkatle göz önünde bulunduracak çarşı ve mahalle bekçilerinin vazife bölgelerini, açık ve kesin sınırlar göstermek suretiyle bir kroki üzerinde tespit ederler.

Bu kroki ile krokiyi açıklayan rapor bir teklif yazısına bağlanarak mesleki amirlik kanalı ile mahalli mülkiye amirliğine gönderilir. Krokilerde gösterilen bekçi vazife bölgeleri bu makamların onayı ile kesinleşir.

Madde 4 - Karakol amirleri kesinleşen krokilerde sınırları gösterilen vazife bölgelerinde çalışacak bekçilerin ad ve soyadlarını bir yazı ile krokiyi onaylayan makama bildirmeğe mecburdurlar.

Krokide tespit edilen bölgelerin sınırlarının değiştirilmesi veya bir bekçinin vazife bölgesinin değiştirilmesi gerektiğinde 3 üncü maddenin 2 nci fıkrasına göre işlem yapılır. Mahalli mülkiye amirleri bu yetkilerini mesleki amire devredebilirler.

Madde 5 - Bekçiler, vazife görecekleri bölgenin tespitinde mümkün olduğu nispette evlerinin bulunduğu mahalden başka bir bölgede çalıştırılır.

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Polis Akademisi bekçilik sınav sonuçlarını açıkladı! Bekçilik sınavını kazananlar ne kadar maaş alacak?

Madde 6 - Bekçiler kıyafet ve teçhizatları tam olarak, vazifeye başlama saatinden yarım saat evvel bağlı oldukları karakolda bulunmağa mecburdurlar.

Madde 7 - Bekçiler vazifeye çıkmadan önce karakol amiri bulunmadığı takdirde vekili tarafından kontrolden geçirilerek mevsime göre kıyafetleriyle silah ve teçhizatının Yönetmelik hükümlerine uygunluğuna ve vazifeye hazır olup olmadıklarına dikkat edilir. Kendilerine vazifeleriyle ilgili günlük emirler verildikten sonra, karakol nöbetçisi tarafından, "Vazifeye çıktığı görüldü" kaydı yazılmış olan kontrol defteri dağıtılır.

Olağanüstü hal ve şartlar dışında 1 inci fıkrada belirtilen usule uyulmaksızın bekçiler vazifeye çıkarılamazlar.

Karakol amirleri bu hususu yerine getirmekle görevlidirler.

Madde 8 - Bekçiler görev saatleri içinde kendilerine ayrılmış bölge içinde fasılasız surette dolaşmağa mecburdurlar.

Madde 9 - Bekçiler zabıta hizmet ve görevleri dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılamazlar.

Madde 10 - Vazife ile ilgili bir zorunluluk olmadıkça bölgeden ayrılmak yasaktır. Bu takdirde dahi mümkün olduğu nispette karakola bilgi verilmesi gerekir. Aksi halde yapılan kontrolde bölgelerinde bulunamayan bekçiler vazifelerini terk etmiş sayılırlar.

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Polis Akademisi bekçilik sınav sonuçlarını açıkladı! Bekçilik sınavını kazananlar ne kadar maaş alacak?

Madde 11 - Vazife esnasında geçilecek yollar belirli olmamalı, yürüyüş ağır adımlarla yapılmalı, dönemeçlerde köşe başlarında durularak etraf gözetilip incelenmelidir. Yürüyüşlerde ani dönüşler yapılarak gözetlenip gözetlenmediği veya izlenip izlenmediği kontrol edilmelidir.

Madde 12 - Tabancalar kılıflarında bulunur. Yalnız tehlikeli anlarda ele alınabilir.

Madde 13 - Yardım istemek zorunda kaldıkları veya süratle diğer zabıta kuvvetlerinin veya itfaiye kurtarma, sıhhi imdat gibi yardımcı ekiplerin el koymasını gerektiren hal ve olaylardan en seri araçlarla bağlı bulundukları karakollara ve mümkün olduğu takdirde karakollarla birlikte yardımda bulunacak teşekküllere haber verirler. Bu haber verme, telefon, düdük ve diğer emin vasıtalarla yapılacağı gibi zorunluluk halinde havaya ateş etmek suretiyle de yapılabilir. Bu kabil bir haber verme veya imdat isteme halinde işiten veya haber alan diğer bölge bekçileri yetişmek zorundadır.

Düdük işaretleri şunlardır:

A) Tek düdük yoklama içindir. İşiten bekçi yerini belli etmek için tek düdük çalmak suretiyle karşılık verir;

B) Birbirlerini izleyen iki düdük çağırma işaretidir. İşiten bekçi aynı şekilde karşılık vermekle beraber derhal çağrılan yere gider;

C) Birbiri arkasından ve sürekli bir şekilde çalınan düdük sesleri imdat isteğine işarettir. İşiten bekçiler derhal yardıma koşmakla beraber, "Geliyorum" anlamına kesik ve kısa aralıklı üç düdük sesiyle karşılık verirler.

Madde 14 - Bekçiler, özel dikkat ve çalışma gerektiren zaruri hal ve şartlar dışında, vazifeleri sırasında rastladıkları mülkiye amiri, polis amir ve memurları ve jandarma subayları, astsubayları ve uzman çavuşları ile kendisinden kıdemli bekçilere saygılı bir vaziyette selam verirler.

Bölgelerini ve kendilerini teftişe çıkan amire rastladıklarında veya bunlar tarafından düdük veya başka vasıtalarla çağrıldıklarında süratle yanlarına giderler ve o ana kadar gördükleri, duydukları veya el koydukları işler hakkında bilgi verirler.

Bekçiler kontrol defterlerini vazifeleri sırasında daima yanlarında bulundurmaya ve yetkili amirlerin istemeleri halinde vermeğe mecburdurlar.

Madde 15 - Bölge sınırlarında karşılaşan bekçiler birbirlerine işe ait bilgilerini aktarırlar ve lüzumsuz bir konuşma ve gecikmede bulunmaksızın bölgelerinde dolaşmağa devam ederler.