Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Gebze kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

Gebze TOKİ kura çekilişi saat 11.00'de gerçekleştirildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesine yapılacak 250 konut için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları görüntülemek için araştırmalarını sürdürüyor. Gebze'de 175 adet 2+1, 75 adet 3+1 olmak üzere toplam 250 adet konut inşaa edilecek. Gebze TOKİ kura sonuçları isim listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Gebze kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

Giriş Tarihi: 12.03.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 12:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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