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Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Gebze kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

Gebze TOKİ kura çekilişi saat 11.00'de gerçekleştirildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesine yapılacak 250 konut için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları görüntülemek için araştırmalarını sürdürüyor. Gebze'de 175 adet 2+1, 75 adet 3+1 olmak üzere toplam 250 adet konut inşaa edilecek. Gebze TOKİ kura sonuçları isim listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Gebze kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

Giriş Tarihi: 12.03.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 12:24
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Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Gebze kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

Gebze TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TOKİ Kocaeli Gebze kura çekilişi sonuçları isim listesi heyecanla bekleniyor. 2+1 ve 3+1 konutlara başvuru yapan vatandaşlar, hak kazanıp kazanamadığını araştırıyor. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'inde gerçekleştirilen kura çekilişi saat 11.00'de yapıldı. 175 adet 2+1 daire için 4 bin 197 kişi başvuruda bulunurken 75 adet 3+1 daire içinde 4 bin 662 kişi başvuruda bulundu. Peki, Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Gebze kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

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Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Gebze kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Adapazarı'nda kura çekimi saat 11.00'de yapıldı. Kura sonuçlarına göre hak kazananların isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Gebze kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Gebze kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL GERİ ALINACAK?

TOKİ'nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.

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Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Gebze kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.

Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.