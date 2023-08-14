14 Ağustos 2023, Pazartesi
Büyükşehir'de aylık 2.554,86 TL'ye konut imkanı! TOKİ 2+1, 1+1 evleri listeledi! %25 peşinat+180 ay vade tablosu! 43, 48, 64,84 metrekare...
TOKİ 2 şehirde konut satışını duyurdu. Biri büyükşehir olan illerde toplam 36 daire listelendi. 2+1, 1+1 evler kuralı olarak vatandaşa sunuldu. Ev sahibi olmak isteyenler için %25 peşinat ve 180 ay vade imkanı fırsat sunuyor. Konutların konumları, katları, teslim tarihleri ve fiyatları belirlendi. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 14.08.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 11:16
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