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Haberler Galeri Büyükşehir'de aylık 2.554,86 TL'ye konut imkanı! TOKİ 2+1, 1+1 evleri listeledi! %25 peşinat+180 ay vade tablosu! 43, 48, 64,84 metrekare...

Büyükşehir'de aylık 2.554,86 TL'ye konut imkanı! TOKİ 2+1, 1+1 evleri listeledi! %25 peşinat+180 ay vade tablosu! 43, 48, 64,84 metrekare...

TOKİ 2 şehirde konut satışını duyurdu. Biri büyükşehir olan illerde toplam 36 daire listelendi. 2+1, 1+1 evler kuralı olarak vatandaşa sunuldu. Ev sahibi olmak isteyenler için %25 peşinat ve 180 ay vade imkanı fırsat sunuyor. Konutların konumları, katları, teslim tarihleri ve fiyatları belirlendi. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 11:16
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Büyükşehir’de aylık 2.554,86 TL’ye konut imkanı! TOKİ 2+1, 1+1 evleri listeledi! %25 peşinat+180 ay vade tablosu! 43, 48, 64,84 metrekare...

Türkiye Cumhuriyeti Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olmayı hayal edenlere büyük bir fırsat sunarak 2 farklı şehirde konut satışını duyurdu. Bu satışlardan ilki, büyükşehirlerde gerçekleşecek olup, toplamda 36 adet konutun satışa sunulacağı duyuruldu. Bu konutlar, modern yaşamın gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış 2+1 ve 1+1 ev seçenekleriyle vatandaşlara sunulacak. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Büyükşehir’de aylık 2.554,86 TL’ye konut imkanı! TOKİ 2+1, 1+1 evleri listeledi! %25 peşinat+180 ay vade tablosu! 43, 48, 64,84 metrekare...

Kura yöntemi ile binlerce daire teslim edilecek. Ankara ve Karaman illerinde 42 ilde 1+1, 2+1 36 konut kura usülü ile satışa çıktı.

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Büyükşehir’de aylık 2.554,86 TL’ye konut imkanı! TOKİ 2+1, 1+1 evleri listeledi! %25 peşinat+180 ay vade tablosu! 43, 48, 64,84 metrekare...

BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

Başvuru bedeli olarak belirlenen 1000 TL'lik ödeme TC. Ziraat Bankası AŞ. Şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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Büyükşehir’de aylık 2.554,86 TL’ye konut imkanı! TOKİ 2+1, 1+1 evleri listeledi! %25 peşinat+180 ay vade tablosu! 43, 48, 64,84 metrekare...

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,
 Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)

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Büyükşehir’de aylık 2.554,86 TL’ye konut imkanı! TOKİ 2+1, 1+1 evleri listeledi! %25 peşinat+180 ay vade tablosu! 43, 48, 64,84 metrekare...

3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 34.000.00TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 34.000.00TL olması gerekmektedir.)

Karaman için Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 21.000.00TL olması