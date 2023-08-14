Büyükşehir’de aylık 2.554,86 TL’ye konut imkanı! TOKİ 2+1, 1+1 evleri listeledi! %25 peşinat+180 ay vade tablosu! 43, 48, 64,84 metrekare...

3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 34.000.00TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 34.000.00TL olması gerekmektedir.)

Karaman için Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 21.000.00TL olması