01 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hakimlik ve Savcılık mülakat sonuç ekranı 2023 | Adalet Bakanlığı HAKİMLİK MÜLAKAT sonuçları açıklandı!

Hakimlik ve Savcılık mülakat sonuç ekranı 2023 | Adalet Bakanlığı HAKİMLİK MÜLAKAT sonuçları açıklandı!

Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı son dakika duyurdu. Hakim ve savcılık mülakat sonuç sorgulama ekranı açıldı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar sorgulama ekranı linkini araştırıyor. İşte Hakimlik ve savcılık mülakat sonuç ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 09:58
  • 1
  • 8
Hakimlik ve Savcılık mülakat sonuç ekranı 2023 | Adalet Bakanlığı HAKİMLİK MÜLAKAT sonuçları açıklandı!

Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. Arama motorlarında sıklıkla araştırılan konulardan biri olan hakimlik mülakat sonuçları için gözler Adalet Bakanlığı'na çevrildi. Peki hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Hakimlik ve Savcılık mülakat sonuç ekranı 2023 | Adalet Bakanlığı HAKİMLİK MÜLAKAT sonuçları açıklandı!

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları 1 Haziran Perşembe günü açıklandı.

  • 3
  • 8
Hakimlik ve Savcılık mülakat sonuç ekranı 2023 | Adalet Bakanlığı HAKİMLİK MÜLAKAT sonuçları açıklandı!

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

👉 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçları İÇİN TIKLAYIN!

👉 Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçiş Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçları İÇİN TIKLAYIN!

  • 4
  • 8
Hakimlik ve Savcılık mülakat sonuç ekranı 2023 | Adalet Bakanlığı HAKİMLİK MÜLAKAT sonuçları açıklandı!

ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCISI OLABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;

Türk vatandaşı olmak,

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

.

  • 5
  • 8
Hakimlik ve Savcılık mülakat sonuç ekranı 2023 | Adalet Bakanlığı HAKİMLİK MÜLAKAT sonuçları açıklandı!

Kamu haklarından yasaklı olmamak,

Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,