Jandarma uzman erbaş atama tarihleri 2023 | 500 JGK Uzman Erbaş alımı tayinleri ne zaman, göreve hangi tarihte başlayacaklar?

500 JGK Uzman Erbaş alımı tayinleri sıklıkla araştırılıyor. Başvuruları Nisan itibarıyla başlayan alımlar 11 Mayıs'ta sona erdi. Olumlu değerlendirilen adayların ilgili branş türlerine yapılacak alımlar için toplam 20 katı aday sınava çağrılacak. Peki JGK Uzman Erbaş alımı tayinleri ne zaman, göreve hangi tarihte başlayacaklar? İşte tüm detaylar...