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Jandarma uzman erbaş atama tarihleri 2023 | 500 JGK Uzman Erbaş alımı tayinleri ne zaman, göreve hangi tarihte başlayacaklar?
Jandarma uzman erbaş atama tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığına 500 lojistik alt branşlı (Mesleki nitelikli) sözleşmeli uzman erbaş alımı gerçekleştiriyor. Başvuruları 27 Nisan 2023 itibarıyla başlayan alımlarda son başvuru tarihi 11 Mayıs olarak belirlendi. Peki 500 JGK Uzman Erbaş alımı tayinleri ne zaman, göreve hangi tarihte başlayacaklar?