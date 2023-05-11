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Haberler Galeri Jandarma uzman erbaş atama tarihleri 2023 | 500 JGK Uzman Erbaş alımı tayinleri ne zaman, göreve hangi tarihte başlayacaklar?

Jandarma uzman erbaş atama tarihleri 2023 | 500 JGK Uzman Erbaş alımı tayinleri ne zaman, göreve hangi tarihte başlayacaklar?

Jandarma uzman erbaş atama tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığına 500 lojistik alt branşlı (Mesleki nitelikli) sözleşmeli uzman erbaş alımı gerçekleştiriyor. Başvuruları 27 Nisan 2023 itibarıyla başlayan alımlarda son başvuru tarihi 11 Mayıs olarak belirlendi. Peki 500 JGK Uzman Erbaş alımı tayinleri ne zaman, göreve hangi tarihte başlayacaklar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 10:13
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Jandarma uzman erbaş atama tarihleri 2023 | 500 JGK Uzman Erbaş alımı tayinleri ne zaman, göreve hangi tarihte başlayacaklar? Aşçı, berber, kasap...

500 JGK Uzman Erbaş alımı tayinleri sıklıkla araştırılıyor. Başvuruları Nisan itibarıyla başlayan alımlar 11 Mayıs'ta sona erdi. Olumlu değerlendirilen adayların ilgili branş türlerine yapılacak alımlar için toplam 20 katı aday sınava çağrılacak. Peki JGK Uzman Erbaş alımı tayinleri ne zaman, göreve hangi tarihte başlayacaklar? İşte tüm detaylar...

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Jandarma uzman erbaş atama tarihleri 2023 | 500 JGK Uzman Erbaş alımı tayinleri ne zaman, göreve hangi tarihte başlayacaklar? Aşçı, berber, kasap...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresinden "İşlemler" ''Personel / Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları'' kısmından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 27 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 (Saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

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Jandarma uzman erbaş atama tarihleri 2023 | 500 JGK Uzman Erbaş alımı tayinleri ne zaman, göreve hangi tarihte başlayacaklar? Aşçı, berber, kasap...

ADAYLAR SINAVLARA DAVET EDİLECEK

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar sınavlara davet edilecek. Başvurusu uygun değerlendirilen adaylardan Tablo-1'deki branşlara göre kontenjan miktarının 20 (yirmi) katı aday sınava çağrılacaktır.

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Jandarma uzman erbaş atama tarihleri 2023 | 500 JGK Uzman Erbaş alımı tayinleri ne zaman, göreve hangi tarihte başlayacaklar? Aşçı, berber, kasap...

Sınav tarihleri PTS'de "Sonuç Bilgileri'' kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi değiştirilemeyeceğinden, adaylar kendileri için belirtilen sınav tarihi ve saatinde sınav yerinde hazır bulunacaktır. Bildirilen tarihte sınava katılmayan adaylar, başka bir tarihte sınava alınmayacaktır.

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Jandarma uzman erbaş atama tarihleri 2023 | 500 JGK Uzman Erbaş alımı tayinleri ne zaman, göreve hangi tarihte başlayacaklar? Aşçı, berber, kasap...

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Aşçı 40

Kasap 20

Berber (Erkek Berberi) 5

Fırıncı 5

Betonarme Demircisi 17

Boya ve Alçıcı 60

Çatı Ustası 5

Duvarcı 54