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Bu belgeyi almayan evini satamayacak! Son gün 31 Aralık... Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu bulunan 9 milyon bina var. Bu yapılardan birçoğu yılın son günlerine girilirken hala Enerji Kimlik Belgesi'ni almadı. Belgeyi almayanları yeni yılda büyük bir sorun bekliyor. Enerji Kimlik Kayıt Belgesi olmayan evler 2020'den itibaren satılamayacak. Bu belgeyi alabileceğiniz birçok firma bulunuyor. Firmalar yılın son günleri olduğu için fırsatçılık yapabilir. Bu nedenle fiyatları karşılaştırmanızda fayda var. Peki, Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır? Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binalar hangileri? Sizler için Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili tüm detayları derledik. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 17:35 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 17:42
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Bu belgeyi almayan evini satamayacak! Son gün 31 Aralık... Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?
Bu belgeyi almayan evini satamayacak! Son gün 31 Aralık... Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

Türkiye'de 9 milyon yapının Enerji Kimlik Belgesi bulunmuyor. Başvurular yıl içinde alınmaya başlanırken sayı henüz 1 milyonu bile ancak buldu. Yüzde 10'luk bir dilim Enerji Kimlik Belgesi için kaydını yaptırırken, yüzde 90'lık kesim son günlere yığılmış görünüyor. Birçok firma da bu yığılmayı fırsata çevirmek için binalara broşürler bırakarak uygun fiyat vaadinde bulunuyor. Enerji Kimlik Belgesi almak isteyenler işlemlerin nasıl yapıldığını da merak ediyor. Enerji Kimlik Belgesi olmayan daireler 1 Ocak'tan itibaren satılamayacak. Belgeyi almak için son günler. Peki, Enerji Kimlik Belgesi nereden, nasıl alınır? İşte Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili merak edilenler...

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Bu belgeyi almayan evini satamayacak! Son gün 31 Aralık... Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?
Bu belgeyi almayan evini satamayacak! Son gün 31 Aralık... Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

BAKAN DÖNMEZ DUYURDU: KİRALAMA BİLE YAPAMAZLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tüm ve sahibi ve kiracıları ilgilendiren açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, "Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda; 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak" dedi.

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Bu belgeyi almayan evini satamayacak! Son gün 31 Aralık... Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?
Bu belgeyi almayan evini satamayacak! Son gün 31 Aralık... Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çatı ve cephelerde güneş üretimi için her türlü kolaylığı, düzenlemeyi yaptık. Düzenlemenin hayata geçtiği 10 Mayıs'tan bugüne kadar sanayi tesislerimizden toplam 610 megavatlık üretim için 775, mesken abone grubundan toplam 12 megavat üretim için 1188 başvuru aldık." dedi.

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Bu belgeyi almayan evini satamayacak! Son gün 31 Aralık... Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?
Bu belgeyi almayan evini satamayacak! Son gün 31 Aralık... Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NE KADAR?

Peki, belge almanın maliyeti nedir? Fiyat, binanın toplam inşaat alanı, binadaki daire sayısı, toplu konutlardaki bina adedi ve mimari açıdan benzerliğe göre değişiyor.

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Bu belgeyi almayan evini satamayacak! Son gün 31 Aralık... Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?
Bu belgeyi almayan evini satamayacak! Son gün 31 Aralık... Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) paylaştığı rakamlara göre, konut binalarında belge almanın maliyeti, daire başına 50-100 lira arasında değişiyor. Ticari yapılarda ise maliyet metrekare başına 30-40 kuruş ile 1 lira arasında yer alıyor.