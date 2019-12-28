Bu belgeyi almayan evini satamayacak! Son gün 31 Aralık... Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu bulunan 9 milyon bina var. Bu yapılardan birçoğu yılın son günlerine girilirken hala Enerji Kimlik Belgesi'ni almadı. Belgeyi almayanları yeni yılda büyük bir sorun bekliyor. Enerji Kimlik Kayıt Belgesi olmayan evler 2020'den itibaren satılamayacak. Bu belgeyi alabileceğiniz birçok firma bulunuyor. Firmalar yılın son günleri olduğu için fırsatçılık yapabilir. Bu nedenle fiyatları karşılaştırmanızda fayda var. Peki, Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır? Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binalar hangileri? Sizler için Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili tüm detayları derledik. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 17:35 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 17:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





