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Binlerce aileye 550 TL destek! Muhtaç aile yardımı nasıl alınır?
Türkiye sosyal devlet anlayışının en gelişmiş örneklerine sahip ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyor. Birçok alanda yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine destek sunuluyor. Ücretsiz sağlık, ücretsiz eğitim, işsizlik maaşı, çeyiz yardımı, cenaze parası, ölüm aylığı, konut desteği gibi birçok sosyal çalışma Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca yapılıyor. Bunlar arasında muhtaç ailelere destek de yer alıyor. Muhtaç aile yardımı birçok kişi tarafından bilinmiyor. Sizlere ahaber.com.tr ekibi olarak muhtaç aile yardımı ile ilgili tüm bilgileri derledik. İşte muhtaç aile yardımı...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 16:50
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