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Binlerce aileye 550 TL destek! Muhtaç aile yardımı nasıl alınır?

Türkiye sosyal devlet anlayışının en gelişmiş örneklerine sahip ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyor. Birçok alanda yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine destek sunuluyor. Ücretsiz sağlık, ücretsiz eğitim, işsizlik maaşı, çeyiz yardımı, cenaze parası, ölüm aylığı, konut desteği gibi birçok sosyal çalışma Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca yapılıyor. Bunlar arasında muhtaç ailelere destek de yer alıyor. Muhtaç aile yardımı birçok kişi tarafından bilinmiyor. Sizlere ahaber.com.tr ekibi olarak muhtaç aile yardımı ile ilgili tüm bilgileri derledik. İşte muhtaç aile yardımı...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 16:50
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Binlerce aileye 550 TL destek! Muhtaç aile yardımı nasıl alınır?

Son dakika haberi... Askerlik milyonlarca kişinin hayatını etkiliyor. Vatani görev için birliğine teslim olan askerler bazen evdeki tek geçim kaynağı olabiliyor. Bu durumda aile maddi olarak zor duruma düşüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, askerde oğlu olan muhtaç ailelere destek yardımında bulunuyor. Sosyal devlet anlayışının en gelişmiş örneklerini barındıran Türkiye'de birçok yardım gibi bu destek türü de pek bilinmiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ayda 275 TL destek verirken, çocuklara da 100 TL eğitim desteği sunuyor. Muhtaç ailelere destek 2 ayda bir 550 TL olarak yapılıyor. Peki, Muhtaç aile yardımı nasıl alınır, başvurular nereden yapılıyor? İşte Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Projesi ile ilgili tüm detaylar...

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Binlerce aileye 550 TL destek! Muhtaç aile yardımı nasıl alınır?

HANGİ AİLELERİ KAPSIYOR?

Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşi, bekâr ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmış ise asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabilir.

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Binlerce aileye 550 TL destek! Muhtaç aile yardımı nasıl alınır?

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Başvurular illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor.

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Binlerce aileye 550 TL destek! Muhtaç aile yardımı nasıl alınır?

'Vakıf Mütevelli Heyeti' sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor. Başvuranın TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı olmalı. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmiyor.

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Binlerce aileye 550 TL destek! Muhtaç aile yardımı nasıl alınır?

PARA NASIL ALINIR?

Aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL'lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşların PTT'deki hesaplarına yatırılıyor.