2020’de AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 AGİ ücretleri tablosu | AGİ asgari ücrete dahil mi?

2020 AGİ ücretleri tablosu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışan yapılan zamlar sonrası 2020 AGİ ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. AGİ ücreti ne kadar oldu? Bekar, evli ve çocuklu AGİ ücretleri ne kadar konusunda araştırma yapılıyor. AGİ asgari ücrete dahil mi? Hükümet, işveren ve işçi konfederasyonları arasında yapılan 4 toplantı sonrası 2020 asgari ücret açıklanmıştı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. Asgari ücrete yapılan yüzde 15,03 oranında zam AGİ'ye de yansıdı! Peki, bekar, evli ve çocuklu AGİ ücretleri ne kadar oldu? İşte yanıtı…