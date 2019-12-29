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2020’de AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 AGİ ücretleri tablosu | AGİ asgari ücrete dahil mi?

2020 AGİ ücretleri tablosu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışan yapılan zamlar sonrası 2020 AGİ ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. AGİ ücreti ne kadar oldu? Bekar, evli ve çocuklu AGİ ücretleri ne kadar konusunda araştırma yapılıyor. AGİ asgari ücrete dahil mi? Hükümet, işveren ve işçi konfederasyonları arasında yapılan 4 toplantı sonrası 2020 asgari ücret açıklanmıştı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. Asgari ücrete yapılan yüzde 15,03 oranında zam AGİ'ye de yansıdı! Peki, bekar, evli ve çocuklu AGİ ücretleri ne kadar oldu? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 29.12.2019 18:37 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 18:39
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2020’de AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 AGİ ücretleri tablosu | AGİ asgari ücrete dahil mi?
2020’de AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 AGİ ücretleri tablosu | AGİ asgari ücrete dahil mi?

2020'de AGİ ne kadar oldu? AGİ ücreti ne kadar oldu sorusu çalışma hayatındaki kişiler tarafından araştırılıyor. 2020 AGİ ücretleri tablosu bekar çalışanlar, evli çalışanlar veya evli ve çocuklu çalışanlar tarafından sorgulanıyor. Peki, AGİ asgari ücrete dahil mi? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısında asgari ücret zammını açıklamıştı. 2020 yılı için belirlenen asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. Peki, 2020'de AGİ ne kadar oldu? İşte AGİ ücretleri tablosu!

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2020’de AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 AGİ ücretleri tablosu | AGİ asgari ücrete dahil mi?
2020’de AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 AGİ ücretleri tablosu | AGİ asgari ücrete dahil mi?

2020 AGİ TABLOSU

2019 (TL) -- 2020 (TL)

Bekar 191,88 --> 220,73

Eşi çalışmayan, çocuksuz 230,26 --> 264,87

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2020’de AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 AGİ ücretleri tablosu | AGİ asgari ücrete dahil mi?
2020’de AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 AGİ ücretleri tablosu | AGİ asgari ücrete dahil mi?

Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 259,04 --> 297,98

Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 287,82 --> 331,09

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2020’de AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 AGİ ücretleri tablosu | AGİ asgari ücrete dahil mi?
2020’de AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 AGİ ücretleri tablosu | AGİ asgari ücrete dahil mi?

Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 326,20 --> 375,23

Eşi çalışan, çocuksuz 191,88 --> 220,73

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2020’de AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 AGİ ücretleri tablosu | AGİ asgari ücrete dahil mi?
2020’de AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 AGİ ücretleri tablosu | AGİ asgari ücrete dahil mi?

Eşi çalışan, 1 çocuklu 220,66 --> 253,83
Eşi çalışan, 2 çocuklu 249,44 --> 286,94
Eşi çalışan, 3 çocuklu 287,82 --> 331,09