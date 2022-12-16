HaberlerGaleriİLAVE TEDİYE 2022 | Kamu ve taşeron işçilerine ikramiye yattı mı? Kime ne kadar ilave tediye yattı? 16 Aralık İkramiye ödeme sorgulama EKRANI
İLAVE TEDİYE 2022 | Kamu ve taşeron işçilerine ikramiye yattı mı? Kime ne kadar ilave tediye yattı? 16 Aralık İkramiye ödeme sorgulama EKRANI
İlave tediye ödeme tarihlerinin belli olmasının ardından bugün ikramiye paralarının yatmasını bekleyen kamu ve taşeron işçiler detayları araştırmaya başladı. Arama motorlarında "Kamu ve taşeron işçilerine ikramiye yattı mı?", "Kime ne kadar ilave tediye yattI?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...