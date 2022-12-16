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Haberler Galeri İLAVE TEDİYE 2022 | Kamu ve taşeron işçilerine ikramiye yattı mı? Kime ne kadar ilave tediye yattı? 16 Aralık İkramiye ödeme sorgulama EKRANI

İLAVE TEDİYE 2022 | Kamu ve taşeron işçilerine ikramiye yattı mı? Kime ne kadar ilave tediye yattı? 16 Aralık İkramiye ödeme sorgulama EKRANI

İlave tediye ödeme tarihlerinin belli olmasının ardından bugün ikramiye paralarının yatmasını bekleyen kamu ve taşeron işçiler detayları araştırmaya başladı. Arama motorlarında "Kamu ve taşeron işçilerine ikramiye yattı mı?", "Kime ne kadar ilave tediye yattI?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 12:07
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İLAVE TEDİYE 2022 | Kamu ve taşeron işçilerine ikramiye yattı mı? Kime ne kadar ilave tediye yattı? 16 Aralık İkramiye ödeme sorgulama EKRANI

İlave tediye ödemeleri yattı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 16 Aralık Cuma günü hesaplara geçmesi beklenen kamu ve taşeron işçilerine ikramiye ödemeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. 2022 kamu ve taşeron işçilere ikramiye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Kim ne kadar ikramiye aldı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İLAVE TEDİYE 2022 | Kamu ve taşeron işçilerine ikramiye yattı mı? Kime ne kadar ilave tediye yattı? 16 Aralık İkramiye ödeme sorgulama EKRANI

İLAVE TEDİYE YATTI MI?

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İlave tediyelerin ikinci yarısı ise 16 Aralık 2022 Cuma tarihinde ödenecek.

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İLAVE TEDİYE 2022 | Kamu ve taşeron işçilerine ikramiye yattı mı? Kime ne kadar ilave tediye yattı? 16 Aralık İkramiye ödeme sorgulama EKRANI

16 ARALIK İLAVE TEDİYE SORGULAMA EKRANI

Hesaplarına ikramiye ödemelerinin geçip geçmediğini öğrenmek isteyen vatandaşların maaş aldıkları banka hesaplarını kontrol etmesi gerekmektedir.

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İLAVE TEDİYE 2022 | Kamu ve taşeron işçilerine ikramiye yattı mı? Kime ne kadar ilave tediye yattı? 16 Aralık İkramiye ödeme sorgulama EKRANI

Kamu ve taşeron işçilerinden kadrolu olanlara genellikle yılda 2 kere olmak üzere yapılan tediye ödemeleri için bu yıl iki tarih belirlendi. Tediye ödemeleri yapılırken günlük brüt kazanç üzerinden 52 günlük bir hesaplama yapılmaktadır.

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İLAVE TEDİYE 2022 | Kamu ve taşeron işçilerine ikramiye yattı mı? Kime ne kadar ilave tediye yattı? 16 Aralık İkramiye ödeme sorgulama EKRANI

Tediye ödeme tarihleri belli olduktan sonra işçiler alacakları tediye miktarını hesaplamaya çalışmaya başladı. Tediye miktarını hesaplamak için bazı uygulamalar ya da formüller bulunuyor. Bu hesaplamalar yapıldığında asgari ücretli bir çalışanın kesintiler de çıkarıldıktan sonra net 3646 Türk lirası tediye alacağı görülmektedir.