İLAVE TEDİYE 2022 | Kamu ve taşeron işçilerine ikramiye yattı mı? Kime ne kadar ilave tediye yattı? 16 Aralık İkramiye ödeme sorgulama EKRANI

İlave tediye ödemeleri yattı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 16 Aralık Cuma günü hesaplara geçmesi beklenen kamu ve taşeron işçilerine ikramiye ödemeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. 2022 kamu ve taşeron işçilere ikramiye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Kim ne kadar ikramiye aldı?