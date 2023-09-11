11 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri GSB personel alım sonuçları e-Devlet 2023 | 11.455 sözleşmeli personel ASİL isim listesi açıklandı mı, ne zaman?

GSB personel alım sonuçları e-Devlet 2023 | 11.455 sözleşmeli personel ASİL isim listesi açıklandı mı, ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı başvuru süreci, büyük bir ilgiyle tamamlandı. Bu alımlarla büro personeli, psikolog, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi gibi farklı alanlarda istihdam sağlanacaktır. İşte GBS 11 bin 455 sözleşmeli personel alım sonuçlarına ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 09:00
  • 1
  • 9
GSB personel alım sonuçları e-Devlet 2023 | Psikolog, destek, güvenlik, büro personeli... 11.455 sözleşmeli personel ASİL isim listesi açıklandı mı, ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı başvuruları büyük bir ilgi gördü ve binlerce kişi bu alımların sonuçlarını bekliyor. Bu alımlar kapsamında büro personeli, psikolog, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi gibi farklı alanlarda istihdam sağlanacak. Başvuruların değerlendirme işlemleri, adayların KPSS puanlarına göre yapılacak. Sonuçlar ise e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden sorgulanabilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
GSB personel alım sonuçları e-Devlet 2023 | Psikolog, destek, güvenlik, büro personeli... 11.455 sözleşmeli personel ASİL isim listesi açıklandı mı, ne zaman?

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruları tamamlanan GSB sözleşmeli personel alımı sonuçları bekleniyor. Sonuç tarihi hakkında açıklama gelmedi. Sonuçlar ilan edildiğinde haberimizdeki yerini alacak.

  • 3
  • 9
GSB personel alım sonuçları e-Devlet 2023 | Psikolog, destek, güvenlik, büro personeli... 11.455 sözleşmeli personel ASİL isim listesi açıklandı mı, ne zaman?

GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALACAK!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

Bakan Aşkın Bak, açıklamasında alım yapılacak branşlar ve kontenjanlarına da yer verdi.

  • 4
  • 9
GSB personel alım sonuçları e-Devlet 2023 | Psikolog, destek, güvenlik, büro personeli... 11.455 sözleşmeli personel ASİL isim listesi açıklandı mı, ne zaman?

GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI 2023

GSB personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere;

📌4 bin 138 destek personeli,

📌3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,

📌3 bin 295 büro personeli,

📌400 de psikolog

olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

  • 5
  • 9
GSB personel alım sonuçları e-Devlet 2023 | Psikolog, destek, güvenlik, büro personeli... 11.455 sözleşmeli personel ASİL isim listesi açıklandı mı, ne zaman?

BAŞVURULAR TAMAMLANDI!

GSB sözleşmeli personel alımı kapsamında;

🔴Büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) başvuruları 28 Ağustos (00.00) - 1 Eylül (17.00) tarihleri arasında alındı.

🔴Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) başvuruları ise 28 Ağustos (00.00) - 6 Eylül (17.00) tarihleri arasında gerçekleştirildi.