Emekliye çifte maaş fırsatı geldi! 10 yıl prim + 55 yaşında emeklilik kapsama alındı! SGK girişi 1999 sonrasına kıdem tazminatı, yaş şartı...

Başkan Erdoğan'ın Orta Vadeli Program'da açıkladığı ikinci basamak emeklilik sistemi büyük bir dikkatle takip ediliyor. Bu yeni sistem, çalışanlara çifte maaş alma fırsatı sunacak ve kıdem tazminatı garantisini içerecek. Ayrıca, ikinci emeklilik yaşının düşürülmesi de planlar arasında. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni emeklilik sistemiyle ilgili konuşurken, "İşverenin katkısının olduğu yeni bir sistem öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Bu, işverenlerin emeklilik fonuna katkı sağlayarak sistemi daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirecekleri anlamına geliyor. İşte konu hakkında detaylar!