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Haberler Galeri Emekliye çifte maaş fırsatı geldi! 10 yıl prim + 55 yaşında emeklilik kapsama alındı! SGK girişi 1999 sonrasına kıdem tazminatı, yaş şartı...

Emekliye çifte maaş fırsatı geldi! 10 yıl prim + 55 yaşında emeklilik kapsama alındı! SGK girişi 1999 sonrasına kıdem tazminatı, yaş şartı...

Başkan Erdoğan'ın Orta Vadeli Program'da açıkladığı ikinci basamak emeklilik sistemi büyük bir dikkatle takip ediliyor. Bu yeni sistem, çalışanlara çifte maaş alma fırsatı sunacak ve kıdem tazminatı garantisini içerecek. Ayrıca, ikinci emeklilik yaşının düşürülmesi de planlar arasında. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni emeklilik sistemiyle ilgili konuşurken, "İşverenin katkısının olduğu yeni bir sistem öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Bu, işverenlerin emeklilik fonuna katkı sağlayarak sistemi daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirecekleri anlamına geliyor. İşte konu hakkında detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 07:12
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Emekliye çifte maaş fırsatı geldi! 10 yıl prim + 55 yaşında emeklilik kapsama alındı! SGK girişi 1999 sonrasına kıdem tazminatı, yaş şartı...

Türkiye'de son dakika gelişmeleri, emeklilik sistemindeki önemli değişikliklere ev sahipliği yapıyor. Ülkenin Orta Vadeli Programı'na (OVP) dahil edilen ikinci emeklilik, Türkiye'nin emeklilik sisteminde büyük bir adım olarak öne çıkıyor. Bu yeni sistem, tamamlayıcı emeklilik olarak tanımlanıyor ve işveren katkısını içeren bir yapı üzerinde şekilleniyor. İşte yeni emeklilik sistemi için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye çifte maaş fırsatı geldi! 10 yıl prim + 55 yaşında emeklilik kapsama alındı! SGK girişi 1999 sonrasına kıdem tazminatı, yaş şartı...

Türkiye'de bir süre önce de gündeme gelen ikinci emeklilik Orta Vadeli Program'a (OVP) da girdi. İkinci basamak emeklilik olarak yer alan sistem tamamlayıcı emeklilik olarak uygulanıyor. Burada işvereninde katkısının olduğu bir sistem düşünülüyor.

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Emekliye çifte maaş fırsatı geldi! 10 yıl prim + 55 yaşında emeklilik kapsama alındı! SGK girişi 1999 sonrasına kıdem tazminatı, yaş şartı...

MİLYONLARA 2. EMEKLİLİK FIRSATI OLACAK

Türkiye'de bir süre önce de gündeme gelen ikinci emeklilik dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) da girdi.

İkinci basamak emeklilik olarak yer alan sistem tamamlayıcı emeklilik olarak uygulanıyor. Türkiye'de bir süredir uygulanan Otomatik Katılımlı BES ile devreye alınan ikinci emeklilik sistemi daha da geliştirilecek.

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Emekliye çifte maaş fırsatı geldi! 10 yıl prim + 55 yaşında emeklilik kapsama alındı! SGK girişi 1999 sonrasına kıdem tazminatı, yaş şartı...

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Yeni emeklilik sistemi ile ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz. Amaç sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak" dedi.

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Emekliye çifte maaş fırsatı geldi! 10 yıl prim + 55 yaşında emeklilik kapsama alındı! SGK girişi 1999 sonrasına kıdem tazminatı, yaş şartı...

2024 YILINDA YASA ÇIKIYOR

Dünyada çeşitli yöntemlerle uygulanan tamamlayıcı emeklilik sistemi çalışanların emekli olduklarında gelirlerinin düşmemesi ve yaşam standartlarının değişmemesini amaçlıyor.