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Borsa, altın ve dövizin seyri ne olur? İslam Memiş'ten flaş altın tahmini! Rakam ve tarih verdi

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı. Yılın son ayında piyasanın beklentileri neler? Altının seyri ne olur? Gram altın kaç TL oldu? Yatırımcı ne yapmalı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 04.12.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 11:09
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Borsa, altın ve dövizin seyri ne olur? İslam Memiş’ten flaş altın tahmini! Rakam ve tarih verdi

BIST 100 endeksi 1,38 değer kazanarak 5 bin 46 puana yükseldi. Yılın son ayında altın, döviz ve Borsa'da neler bekleniyor?

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Borsa, altın ve dövizin seyri ne olur? İslam Memiş’ten flaş altın tahmini! Rakam ve tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Borsa, altın ve dövizin seyri ne olur? İslam Memiş’ten flaş altın tahmini! Rakam ve tarih verdi

2 ay evvel Türkiye'nin hikayesinde bir değişiklik oldu. Özellikle finans kurum ve kuruluşlarının yapmış olduğu açıklamalar alınan tedbirler ve kararlarla birlikte TL'ye olan teveccüh biraz daha arttı.

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Borsa, altın ve dövizin seyri ne olur? İslam Memiş’ten flaş altın tahmini! Rakam ve tarih verdi

Yerli yatırımcılar getiri anlamında dövizden uzaklaştı. Dövizde bir baskılanmayı gördü ve dövizin artık bir getiri olmayacağına kanaat getirdi.

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Borsa, altın ve dövizin seyri ne olur? İslam Memiş’ten flaş altın tahmini! Rakam ve tarih verdi

Özellikle en ucuz kalan enstrümanlar arasında Borsa vardı enflasyon karşısında ciddi anlamda ucuzdu dolar karşısında da ucuzdu.