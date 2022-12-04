Tarım Kredi Marketlerinde İNDİRİM YAĞMURU! Ayçiçek yağının litresi 27 lira! Sucuk 27.90, Tavuk baget 40.90 TL... İşte Aralık ayı güncel fiyat listesi

Tarım Kredi Market indirimler tüm hızıyla sürüryor. Enflayonla mücadele kapsamında Tarım Kredi Marketlerinde vatandaşa destek indirimleri devam ediyor. 4-15 Aralık tarihlerinde indirime giren ürünlerin listesi güncellendi. Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, tavuk, peynir, sucuk gibi birçok ürünün yer aldığı katalog nefes aldırıyor. İşte Tarım Kredi Market 4-15 Aralık güncel indirim listesi...