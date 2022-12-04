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Haberler Galeri Tarım Kredi Marketlerinde İNDİRİM YAĞMURU! Ayçiçek yağının litresi 27 lira! Sucuk 27.90, Tavuk baget 40.90 TL... İşte Aralık ayı güncel fiyat listesi

Tarım Kredi Marketlerinde İNDİRİM YAĞMURU! Ayçiçek yağının litresi 27 lira! Sucuk 27.90, Tavuk baget 40.90 TL... İşte Aralık ayı güncel fiyat listesi

Tarım Kredi Market indirimler tüm hızıyla sürüryor. Enflayonla mücadele kapsamında Tarım Kredi Marketlerinde vatandaşa destek indirimleri devam ediyor. 4-15 Aralık tarihlerinde indirime giren ürünlerin listesi güncellendi. Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, tavuk, peynir, sucuk gibi birçok ürünün yer aldığı katalog nefes aldırıyor. İşte Tarım Kredi Market 4-15 Aralık güncel indirim listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 10:21
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Tarım Kredi Marketlerinde İNDİRİM YAĞMURU! Ayçiçek yağının litresi 27 lira! Sucuk 27.90, Tavuk baget 40.90 TL... İşte Aralık ayı güncel fiyat listesi

Tarım Kredi Marketlerinde indirimli ürünler neler sorusunun cevabı birçok vatandaşın gündeminde yoğun yer alıyor. Tarım Kredi Marketlerinde enflasyonla mücadele kapsamında temel ihtiyaç ürünlerinde uygulanan indirimler güncellendi. Bulaşık deterjanı 45.90, Tavuk Baget 40,90, 6'lı amden suyu 16,50, Tereyağı 89,90 TL'den satılıyor. Peki aralık ayı Tarım Kredi Market indirimlerinde neler var?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Marketlerinde İNDİRİM YAĞMURU! Ayçiçek yağının litresi 27 lira! Sucuk 27.90, Tavuk baget 40.90 TL... İşte Aralık ayı güncel fiyat listesi

Peynir çeşitleri 29,90 TL

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Tarım Kredi Marketlerinde İNDİRİM YAĞMURU! Ayçiçek yağının litresi 27 lira! Sucuk 27.90, Tavuk baget 40.90 TL... İşte Aralık ayı güncel fiyat listesi

Birlik Hellim Peyniri 25,90 TL

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Tarım Kredi Marketlerinde İNDİRİM YAĞMURU! Ayçiçek yağının litresi 27 lira! Sucuk 27.90, Tavuk baget 40.90 TL... İşte Aralık ayı güncel fiyat listesi

Doğal Maden Suyu 6'lı 16,50 TL

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Tarım Kredi Marketlerinde İNDİRİM YAĞMURU! Ayçiçek yağının litresi 27 lira! Sucuk 27.90, Tavuk baget 40.90 TL... İşte Aralık ayı güncel fiyat listesi

Tam yağlı kakaolu, çilekli, muzlu süt 3,95 TL