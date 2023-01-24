24 Ocak 2023, Salı
EYT Meclis'e geldi mi? 2023 Ocak EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT yasası ne zaman çıkacak? SON GELİŞMELER!
EYT yasasında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2,25 milyon kişinin emekli olacağı EYT düzenlemesi için artık geri sayım başladı. EYT ile emekli olacakların ilk aylıklarını Mart ayında alması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Peki, EYT Meclis'e geldi mi? 2023 Ocak EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 24.01.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 15:39
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