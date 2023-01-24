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Haberler Galeri EYT Meclis'e geldi mi? 2023 Ocak EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT yasası ne zaman çıkacak? SON GELİŞMELER!

EYT Meclis'e geldi mi? 2023 Ocak EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT yasası ne zaman çıkacak? SON GELİŞMELER!

EYT yasasında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2,25 milyon kişinin emekli olacağı EYT düzenlemesi için artık geri sayım başladı. EYT ile emekli olacakların ilk aylıklarını Mart ayında alması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Peki, EYT Meclis'e geldi mi? 2023 Ocak EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 15:39
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EYT Meclis’e geldi mi? 2023 Ocak EYT Resmi Gazete’de yayımlandı mı? EYT yasası ne zaman çıkacak? SON GELİŞMELER!

EYT düzenlemesinda son viraja girildi. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan EYT ile ilk etapte 2,25 milyon kişi emekli olacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişlileri kapsayan ve yaş şartı aranmayan EYT'nin Meclis aşaması merak ediliyor. Peki, EYT Meclis'e geldi mi? 2023 Ocak EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT Meclis’e geldi mi? 2023 Ocak EYT Resmi Gazete’de yayımlandı mı? EYT yasası ne zaman çıkacak? SON GELİŞMELER!

EYT MECLİS'E GELDİ Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de teknik yazım sürecinin uzun olduğunu, bu hafta teklifin Meclis'e gelebileceğini ifade etti. Meclis aşamasının tamamlanması sonrası düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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EYT Meclis’e geldi mi? 2023 Ocak EYT Resmi Gazete’de yayımlandı mı? EYT yasası ne zaman çıkacak? SON GELİŞMELER!

EYT'DE PRİMİ EKSİK OLANLARI EMEKLİ EDECEK DÜZENLEME!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, primi eksik olanlar yasa çıkmadan tamamlarsa emekli olabilecek. EYT'liler eksiğini tamamladıkları tarihte yaşa bakılmadan emeklilik hakkına kavuşacak. Yapılandırma düzenlemesi ile eksik primlerini tamamlamak isteyenlere finansal destek de verilebilecek.

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EYT Meclis’e geldi mi? 2023 Ocak EYT Resmi Gazete’de yayımlandı mı? EYT yasası ne zaman çıkacak? SON GELİŞMELER!

YILI TAMAM AMA PRİMİ EKSİK OLANLAR NE YAPACAK?
EYT yasasından yararlanabilmek için yıl ile birlikte primin de tamam olması gerektiğini söylemiştik. Bu yüzden eksik primi olanların bunu tamamlaması gerekecek. Bunun için erkeklerde askerlik, kadınlarda doğum borçlanması imkanları bulunuyor. Bağ-Kur'lular için geçmişte ödemedikleri günlerini ihya ile canlandırma fırsatı var. Borçlanma imkanları olmayanlar isteğe bağlı sigorta ile prim satın alabiliyor. Gurbetçiler yurtdışı borçlanma yapabilirken geçmişte sigortasız çalışanlar için de hizmet tespit davası açma yolu var. Böylece geçmiş günlerini tescil ettirip prim kazanabilirler.

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EYT Meclis’e geldi mi? 2023 Ocak EYT Resmi Gazete’de yayımlandı mı? EYT yasası ne zaman çıkacak? SON GELİŞMELER!

GURBETÇİLER BORÇLANARAK EYT'Lİ OLUR MU?
Yurtdışındaki vatandaşlar burada çalıştıkları süreleri ve kadın gurbetçiler de bulundukları süreleri borçlanarak primlerini artırabilirler. Türkiye'de daha sonra sigortalı olanlar borçlandıkları gün kadar işe giriş tarihlerini geri çekerek EYT kapsamına da girebilirler. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu yurtdışı borçlanmalar Bağ-Kur kapsamında sayılıyor.