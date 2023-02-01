HaberlerGaleriKarnesini alana Teşvik ÖDEMESİ! Son günler! Devletten Öğrencilere 5.104-1.110 TL ÖDEME! İLKOKUL, LİSE, ORTAOKUL! Başarı Teşvik Programı nedir, şartları neler?
Karnesini alana Teşvik ÖDEMESİ! Son günler! Devletten Öğrencilere 5.104-1.110 TL ÖDEME! İLKOKUL, LİSE, ORTAOKUL! Başarı Teşvik Programı nedir, şartları neler?
Başarı Teşvik Programı başvuruları başladı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren Başarı Teşvik Programı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Başarı Teşvik Programı'nın ödemeleri başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, başvuruları nereden yapılır?