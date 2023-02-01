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Haberler Galeri Karnesini alana Teşvik ÖDEMESİ! Son günler! Devletten Öğrencilere 5.104-1.110 TL ÖDEME! İLKOKUL, LİSE, ORTAOKUL! Başarı Teşvik Programı nedir, şartları neler?

Karnesini alana Teşvik ÖDEMESİ! Son günler! Devletten Öğrencilere 5.104-1.110 TL ÖDEME! İLKOKUL, LİSE, ORTAOKUL! Başarı Teşvik Programı nedir, şartları neler?

Başarı Teşvik Programı başvuruları başladı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren Başarı Teşvik Programı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Başarı Teşvik Programı'nın ödemeleri başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, başvuruları nereden yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 21:05
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Karnesini alana Teşvik ÖDEMESİ! Son günler! Devletten Öğrencilere 5.104-1.110 TL ÖDEME! İLKOKUL, LİSE, ORTAOKUL! Başarı Teşvik Programı nedir, şartları neler?

2022-2023 eğitim öğrenim yılının ilk döneminin son bulmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci geçtiğimiz hafta karnelerini aldı. Takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanarak belirli bir başarı elde eden öğrencilere teşvik programı kapsamında ödeme yapılıyor. Şartları karşılayan öğrenciler asgari ücretin yüzde 60'ı kadar ücret verilecek. Peki Başarı Teşvik Programı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başarı Teşvik programı nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karnesini alana Teşvik ÖDEMESİ! Son günler! Devletten Öğrencilere 5.104-1.110 TL ÖDEME! İLKOKUL, LİSE, ORTAOKUL! Başarı Teşvik Programı nedir, şartları neler?

KABİNE SONRASI BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı"nı açıkladı.

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Karnesini alana Teşvik ÖDEMESİ! Son günler! Devletten Öğrencilere 5.104-1.110 TL ÖDEME! İLKOKUL, LİSE, ORTAOKUL! Başarı Teşvik Programı nedir, şartları neler?

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, hayata geçirecekleri yeni sosyal yardım faaliyeti olan "Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi verdi.

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Karnesini alana Teşvik ÖDEMESİ! Son günler! Devletten Öğrencilere 5.104-1.110 TL ÖDEME! İLKOKUL, LİSE, ORTAOKUL! Başarı Teşvik Programı nedir, şartları neler?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR?

Başkan Erdoğan Başarı Teşvik Programı ile ilgili şunları kaydetti: "Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

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Karnesini alana Teşvik ÖDEMESİ! Son günler! Devletten Öğrencilere 5.104-1.110 TL ÖDEME! İLKOKUL, LİSE, ORTAOKUL! Başarı Teşvik Programı nedir, şartları neler?

Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.