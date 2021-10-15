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Haberler Galeri Bir yılda 21.600 lira destek! Hastasına bakana devlet eli! Her ay hesaplara yatıyor…

Bir yılda 21.600 lira destek! Hastasına bakana devlet eli! Her ay hesaplara yatıyor…

Hastasına bakan vatandaşlara devlet desteği! Başvurmanız halinde bir yılda 21.600 lira destek! Her ay hesaplara yatıyor ve düzenli olarak ödeniyor. Sosyal devlet ödemeleri kapsamında vatandaşlar binlerce lira ödemelerden faydalanabiliyor. Şu ana kadar 600 bin kişinin faydalandığı evde bakım yardımları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerine müracaat edilerek alınabiliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım desteği her yıl artıyor.

Giriş Tarihi: 15.10.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 11:13
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Bir yılda 21.600 lira destek! Hastasına bakana devlet eli! Her ay hesaplara yatıyor…

Vatandaşlara verilen sosyal yardım ödemeleri ihtiyacı olanların bütçesine büyük katkı sağlıyor. Sosyal yardıma başvurmanız halinde farklı kalemdeki yardımları alabilirsiniz. Bunlardan en yüksek miktarlı olanlarından birisi ise kuşkusuz evde bakım maaşı! Evinde hastasına bakan kişilere yönelik ödenen evde bakım maaşı sayesinde bir yılda toplam 21.600 lira destek alabilirsiniz. Bu ödemeler 12 aya bölünerek her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir yılda 21.600 lira destek! Hastasına bakana devlet eli! Her ay hesaplara yatıyor…

SABAH'ta yer alan habere göre, Gündelik bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Evde bakım parası alanların sayısı 600 bine ulaşmış durumda.

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Bir yılda 21.600 lira destek! Hastasına bakana devlet eli! Her ay hesaplara yatıyor…

Evde bakım parası verilirken haneye giren gelire bakılıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Eve giren gelir tutarı hesaplanırken bayram ikramiyeleri kapsama alınmıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları:

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Bir yılda 21.600 lira destek! Hastasına bakana devlet eli! Her ay hesaplara yatıyor…

1- Evde bakım desteği nedir, kimler yararlanabilir?

Evde bakım desteği, engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor.

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Bir yılda 21.600 lira destek! Hastasına bakana devlet eli! Her ay hesaplara yatıyor…

2- Destekten yararlanması için aylığı alacak kişinin mi gelirine bakılıyor?

Haneye giren her türlü gelir toplamına bakılarak kişi başına düşen ortalama gelir dikkate alınıyor. Asgari ücretin (Asgari Geçim İndirimi hariç) net tutarının üçte ikisinin altında geliri olan kişiler evde bakım maaşı alabiliyor.