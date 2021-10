Bir yılda 21.600 lira destek! Hastasına bakana devlet eli! Her ay hesaplara yatıyor…

Hastasına bakan vatandaşlara devlet desteği! Başvurmanız halinde bir yılda 21.600 lira destek! Her ay hesaplara yatıyor ve düzenli olarak ödeniyor. Sosyal devlet ödemeleri kapsamında vatandaşlar binlerce lira ödemelerden faydalanabiliyor. Şu ana kadar 600 bin kişinin faydalandığı evde bakım yardımları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerine müracaat edilerek alınabiliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım desteği her yıl artıyor.