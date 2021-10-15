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SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 aylık zammı! Fark eşiği aşıldı! 2022'de emekliler ne kadar zam alacak?

2022 Ocak SSK Bağ-kur emeklileri ne kadar zam alacak? Emeklinin 3 aylık zammı ortaya çıktı. Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları da Ocak ayında belli olacak. Milyonlarca emekli, enflasyon farkı oluştuğu için maaşlarına fark alacak. Emeklilerin maaş zammının yüzde kaç olacağının belirlenmesi için 3 verinin daha oluşması gerekecek. Böylelikle, 6 aylık enflasyon ne kadar yüksek çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar yüksek zam alacak.

Giriş Tarihi: 15.10.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 10:50
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SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 aylık zammı! Fark eşiği aşıldı! 2022’de emekliler ne kadar zam alacak?

15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor. 2022 yılında maaşlarını zamlı alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık zammı ortaya çıktı! Emekli maaşlarında fark eşiği aşılırken, yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek. Emeklilerin maaş zamlarını, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde oluşan enflasyon belirleyecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 aylık zammı! Fark eşiği aşıldı! 2022’de emekliler ne kadar zam alacak?

Temmuz-Eylül verileri memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 4.23'e ulaştığını ortaya koydu.

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SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 aylık zammı! Fark eşiği aşıldı! 2022’de emekliler ne kadar zam alacak?

Memurların ve emeklilerin zam oranında enflasyon belirleyici oluyor. Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek.

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SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 aylık zammı! Fark eşiği aşıldı! 2022’de emekliler ne kadar zam alacak?

6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.

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SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 aylık zammı! Fark eşiği aşıldı! 2022’de emekliler ne kadar zam alacak?

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 5 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.