SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 aylık zammı! Fark eşiği aşıldı! 2022'de emekliler ne kadar zam alacak?

2022 Ocak SSK Bağ-kur emeklileri ne kadar zam alacak? Emeklinin 3 aylık zammı ortaya çıktı. Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları da Ocak ayında belli olacak. Milyonlarca emekli, enflasyon farkı oluştuğu için maaşlarına fark alacak. Emeklilerin maaş zammının yüzde kaç olacağının belirlenmesi için 3 verinin daha oluşması gerekecek. Böylelikle, 6 aylık enflasyon ne kadar yüksek çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar yüksek zam alacak.