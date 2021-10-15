15 Ekim 2021, Cuma
SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 aylık zammı! Fark eşiği aşıldı! 2022'de emekliler ne kadar zam alacak?
2022 Ocak SSK Bağ-kur emeklileri ne kadar zam alacak? Emeklinin 3 aylık zammı ortaya çıktı. Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları da Ocak ayında belli olacak. Milyonlarca emekli, enflasyon farkı oluştuğu için maaşlarına fark alacak. Emeklilerin maaş zammının yüzde kaç olacağının belirlenmesi için 3 verinin daha oluşması gerekecek. Böylelikle, 6 aylık enflasyon ne kadar yüksek çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar yüksek zam alacak.
Giriş Tarihi: 15.10.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 10:50
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14