15 Ekim altın yorumları: Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın fiyatı ne kadar olacak? Canlı altın fiyatları...

Polat, altın piyasasının daha da yükselmesini beklediklerini belirtti. Hızlı artışın bir süre daha devam etmesinin öngörüldüğünü ifade eden Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Altının ons fiyatı bin 750 dolardan bin 795 dolar seviyelerine kadar çıktı. Tabi doların etkisi çok büyük oluyor. Doların fiyatı 8,50 liradan 9,15 lira seviyelerine ulaştı. Bu da altın fiyatlarına yansıdı. Gram altın 490 liradan 528 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın 800 lira civarlarından 850 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını ise 3250 lira civarlarından 3500 liralara kadar yükseldi.