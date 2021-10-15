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Haberler Galeri 15 Ekim altın yorumları: Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın fiyatı ne kadar olacak? Canlı altın fiyatları...

15 Ekim altın yorumları: Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın fiyatı ne kadar olacak? Canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Dünkü kapanışta çeyrek altın 858,00 lira, gram altın fiyatı ise yüzde 1,44 yükselişle 529,50 liradan işlem gördü. Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan gram altın fiyatları 527-529 bandında hareket ediyor. Altın fiyatlarında görülen sert yükseliş sonrası kuyumcularda hareketlilik yaşandı. Altın alım-satım yapmak isteyenler, önümüzdeki süreçte altın fiyatlarındaki seyrin nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın fiyatı ne kadar olacak? İşte 15 Ekim altın yorumları ve canlı altın fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.10.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 12:26
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15 Ekim altın yorumları: Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın fiyatı ne kadar olacak? Canlı altın fiyatları...

Altın düşer mi, yükselir mi? Son günlerde döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Altın fiyatlarında görülen artış ile birlikte kuyumcularda alım-satımlarda hareketlilik oluştu. Altın yorumları ve güncel rakam bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın fiyatı ne kadar olacak? İşte 15 Ekim altın yorumları ve canlı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15 Ekim altın yorumları: Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın fiyatı ne kadar olacak? Canlı altın fiyatları...

ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası ilerleyen günlerde ne olacağını düşünenler altın almak ya da satmak için fiyatların yükselip yükselmeyeceğini araştırmaya başladı. Eskişehir'de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Engin Polat, gram altın fiyatı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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15 Ekim altın yorumları: Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın fiyatı ne kadar olacak? Canlı altın fiyatları...

Polat, altın piyasasının daha da yükselmesini beklediklerini belirtti. Hızlı artışın bir süre daha devam etmesinin öngörüldüğünü ifade eden Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Altının ons fiyatı bin 750 dolardan bin 795 dolar seviyelerine kadar çıktı. Tabi doların etkisi çok büyük oluyor. Doların fiyatı 8,50 liradan 9,15 lira seviyelerine ulaştı. Bu da altın fiyatlarına yansıdı. Gram altın 490 liradan 528 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın 800 lira civarlarından 850 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını ise 3250 lira civarlarından 3500 liralara kadar yükseldi.

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15 Ekim altın yorumları: Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın fiyatı ne kadar olacak? Canlı altın fiyatları...

Dolardaki kur artışı devam ederse altın fiyatlarında da yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Tahminlerimize göre gram altın 550 liraya kadar yükselebilir. Altının yükselmesiyle piyasaya da hareket geldi. Elindeki altını yükselişten faydalanarak satmak isteyenler geliyor. Bir de yatırım amaçlı daha da yükseleceğini düşünenler altın satın almak için geliyor."

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15 Ekim altın yorumları: Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın fiyatı ne kadar olacak? Canlı altın fiyatları...

15 EKİM ALTIN YORUMLARI

Alanında uzman kişiler altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri aktardı. İşte 15 Ekim tarihli altın yorumları: