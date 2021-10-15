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15 Ekim altın yorumları: Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın fiyatı ne kadar olacak? Canlı altın fiyatları...
Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Dünkü kapanışta çeyrek altın 858,00 lira, gram altın fiyatı ise yüzde 1,44 yükselişle 529,50 liradan işlem gördü. Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan gram altın fiyatları 527-529 bandında hareket ediyor. Altın fiyatlarında görülen sert yükseliş sonrası kuyumcularda hareketlilik yaşandı. Altın alım-satım yapmak isteyenler, önümüzdeki süreçte altın fiyatlarındaki seyrin nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın fiyatı ne kadar olacak? İşte 15 Ekim altın yorumları ve canlı altın fiyatları...