14 Mart 2023, Salı
Asgari ücret ara zam 2023 son dakika! 11 bin 760 TL iddiası! Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında, bölgede yaraları sarmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. deprem bölgesindeki 11 ilde istihdamı artırmak, çalışanların göçünü önlemek için brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi talebini gündeme aldı. Konunun gündeme gelmesinin ardından asgari ücrete ara zam uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki detaylar merak ediliyor. Peki, Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 20:02
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