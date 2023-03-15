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Haberler Galeri Evde bakım aylığı yatan iller listesi 2023! 15 Mart ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı

Evde bakım aylığı yatan iller listesi 2023! 15 Mart ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı

"2023 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu Şubat ayına girilmesiyle birlikte sıklıkla sorgulanıyor. Evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yakınlarına devlet tarafından ödenen maaşlar, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. 2022 yılında 3336 TL olan evde bakım maaşları 2023 yılında 4337 TL'ye yükseltimişti.Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, e-devlet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 15.03.2023 09:20
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Evde bakım aylığı yatan iller listesi 2023! 15 Mart ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, arama motorlarında hız kazandı. Ödemeler, bakımı evde yapılan engelli veya yaşlı vatandaşlar için düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Şubat ayının sonuna gelinmesiyle birlikte evde bakım maaşının yattığı iller merak ediliyor. Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı!

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Evde bakım aylığı yatan iller listesi 2023! 15 Mart ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için e-Devlet uygulamasına giriş yapın ve "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" kısmına gelin. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

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Evde bakım aylığı yatan iller listesi 2023! 15 Mart ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATTI MI?

Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Evda bakım maaşlarının yatırılma tarihi illere göre farklılık gösterebiliyor.

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Evde bakım aylığı yatan iller listesi 2023! 15 Mart ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

SMS ile sorgulama yapmak için, evde bakım maaşını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atabilir. Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Evde bakım aylığı yatan iller listesi 2023! 15 Mart ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücretin 2023 zammıyla birlikte netlik kazandı. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.