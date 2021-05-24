Esnaf hibe desteği e-Devlet başvuru başladı mı? 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek?

Esnafa hibe desteği için geri sayım başladı. Başkan Erdoğan'ın müjdelediği esnaf detek paketi için çalışmalar tamamlandı. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. Birinci gruptaki işletmelere 5.000 TL, ikinci gruptaki işletmelere ise 3.000 TL destek sağlanacak. Bu detekten faydalanmak isteyen esnaflar, başvuru işlemleri ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, esnaf hibe desteği e-Devlet başvuru başladı mı? 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? İşte başvuru tarihi ve şartlar...