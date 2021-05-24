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Esnaf hibe desteği e-Devlet başvuru başladı mı? 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek?

Esnafa hibe desteği için geri sayım başladı. Başkan Erdoğan'ın müjdelediği esnaf detek paketi için çalışmalar tamamlandı. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. Birinci gruptaki işletmelere 5.000 TL, ikinci gruptaki işletmelere ise 3.000 TL destek sağlanacak. Bu detekten faydalanmak isteyen esnaflar, başvuru işlemleri ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, esnaf hibe desteği e-Devlet başvuru başladı mı? 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? İşte başvuru tarihi ve şartlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 17:11
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Esnaf hibe desteği e-Devlet başvuru başladı mı? 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek?

Esnaf hibe desteği başvuru ne zaman başlayacak? Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik hibe desteği sağlanacağını açıklamıştı. Başvuru tarihlerinin belli olmasının ardından gözler sürecine çevrildi. 30 gün boyunca sürecek başvuru işlemleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Destek başvurusu yapmak istiyorsanız yazımızı inceleyebilirsiniz. Peki, esnaf hibe desteği e-Devlet başvuru başladı mı? 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? İşte esnaf hibe desteği ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esnaf hibe desteği e-Devlet başvuru başladı mı? 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek?

ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURU BAŞLADI MI?

Ticaret Bakanlığı'nın takvimine göre, 2021 esnaf hibe desteği başvuruları 25 Mayıs Salı günü başlayacak. Başvuru işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak

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Esnaf hibe desteği e-Devlet başvuru başladı mı? 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek?

HİBE DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.

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Esnaf hibe desteği e-Devlet başvuru başladı mı? 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek?

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU NE ZAMAN BİTECEK?

25 Mayıs'ta başlayacak hibe desteğine başvurular 30 gün sürecek ve 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.

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Esnaf hibe desteği e-Devlet başvuru başladı mı? 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek?

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU TAKVİMİ

30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

Başvuru takvimi şöyle olacak: