Bebeğinin saç telinden kendine bileklik yaptı! Bir hobiyle başlayan hikayesi gelir kapısına dönüştü
Eskişehir'de yaşayan 26 yaşındaki Esma Nur Uyan, bebeğinin ilk saç telinden kendisine bileklik yaparak başladığı hobisini gelir kapısına dönüştürdü.
Eskişehir'de yaşayan 26 yaşındaki Esma Nur Uyan, bebeğinin doğumunun ardından iş hayatını bırakarak evde takı yapmaya başladı. Kendi çocuğunun ilk saç telinden hazırladığı bileklikle yola çıkan genç anne, zamanla hobisini gelir kapısına dönüştürdü. Saç tellerini ve manevi değeri olan hatıraları epoksi boncukların içine yerleştiren Uyan, hazırladığı bileklikleri sosyal medya üzerinden Türkiye'nin farklı şehirlerindeki müşterilerine ulaştırıyor.
BEBEĞİNİN İLK SAÇ TELİYLE BAŞLADI
Bebeğinin doğumunun ardından evde geçirdiği zamanı değerlendirmek isteyen Uyan, ilk olarak çocuğunun saç telinden kendisine bir bileklik hazırladı. Bu hatıranın başkaları için de anlam taşıyabileceğini düşünerek çalışmalarını geliştirdi.
Uyan, "Öncelikle bir hobi olarak başladım. Evde vakit geçirmek, sevdiklerime anlamlı bir hediye vermek için. Öncelikle de kendi çocuğumun ilk saç telinden kendime bir bileklik yapmayla başladı bu iş" dedi.
SEVDİKLERİNDEN KALAN HATIRALARI BİLEKLİĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR
Bebeklerin ilk saç tellerinin yanı sıra sevdiklerinden kalan saç, sakal ve kabir toprağı gibi manevi değeri bulunan hatıraları da takılara dönüştürdüğünü anlatan Uyan, yaptığı işin duygusal yönüne dikkati çekti.
"İnsanlar sevdiklerinden son kalan bir saç telini belki bana emanet ediyor. Çocukların ilk saçlarını bana emanet ediyor. Ben de onları güzel bir hatıraya dönüştürüp veriyorum" diyen Uyan, bu hatıraların sahiplerine ulaştığında aldığı tepkilerin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
BİR BİLEKLİĞİN YAPIMI 24 SAATİ BULUYOR
Siparişlerin Türkiye'nin farklı şehirlerinden kargoyla geldiğini belirten Uyan, bileklik yapımının zahmetli bir süreç olduğunu anlattı.
Müşterilerinden gelen saç tellerini epoksi boncukların içine tek tek yerleştirdiğini söyleyen Uyan, boncukların yaklaşık 24 saat kürleşmesini beklediğini, ardından zımparalama ve parlatma işlemlerini gerçekleştirdiğini ifade etti.
"Çok meşakkatli, hiç kolay değil" diyen genç anne, tamamladığı ürünleri yeniden kargoyla sahiplerine gönderdiğini belirtti.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN SİPARİŞ ALIYOR
Sosyal medya üzerinden satışa sunduğu bilekliklerin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Uyan, siparişlerin sayısını tutmadığını ancak taleplerden memnun olduğunu söyledi.
Elde ettiği gelirle hem ev ekonomisine hem de bebeğinin ihtiyaçlarına katkı sağladığını belirten genç anne, evde üretim yapmak isteyen kadınlara da seslendi.
Uyan, "Her zaman bir çıkış kapısı olduğunu düşünüyorum. Yeter ki isteyelim, yeter ki canıgönülden isteyelim. Bunu başarabiliriz. Biz de ev ekonomisine katkı sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.