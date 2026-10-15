Eskişehir'de yaşayan 26 yaşındaki Esma Nur Uyan, bebeğinin doğumunun ardından iş hayatını bırakarak evde takı yapmaya başladı. Kendi çocuğunun ilk saç telinden hazırladığı bileklikle yola çıkan genç anne, zamanla hobisini gelir kapısına dönüştürdü. Saç tellerini ve manevi değeri olan hatıraları epoksi boncukların içine yerleştiren Uyan, hazırladığı bileklikleri sosyal medya üzerinden Türkiye'nin farklı şehirlerindeki müşterilerine ulaştırıyor.

BEBEĞİNİN İLK SAÇ TELİYLE BAŞLADI

Bebeğinin doğumunun ardından evde geçirdiği zamanı değerlendirmek isteyen Uyan, ilk olarak çocuğunun saç telinden kendisine bir bileklik hazırladı. Bu hatıranın başkaları için de anlam taşıyabileceğini düşünerek çalışmalarını geliştirdi.

Uyan, "Öncelikle bir hobi olarak başladım. Evde vakit geçirmek, sevdiklerime anlamlı bir hediye vermek için. Öncelikle de kendi çocuğumun ilk saç telinden kendime bir bileklik yapmayla başladı bu iş" dedi.