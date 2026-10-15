"Hesabına para gelsin, bana gönder" diyenlere dikkat! MASAK kiralık hesaplar için harekete geçti

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), banka hesaplarının dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi suçlarda kullanılmasını önlemek amacıyla yeni bir rehber hazırladı. Rehberde yalnızca IBAN değil, banka kartı, şifre ve doğrulama kodlarının başkalarına kullandırılmasının da risk taşıdığına dikkat çekildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kiralık hesapların suç faaliyetlerinde kullanılmasının önlenmesi, bu alandaki risklerin erken aşamada belirlenmesi ve şüpheli işlem bildirimlerinin niteliğinin artırılması amacıyla "Kiralık Hesaplarla Mücadele Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi" hazırladı. Rehbere göre finansal hesapların sahiplerinden farklı kişilerce kullanılması, hesap sahibini suç gelirinin aktarıldığı bir zincirin halkası haline getirebiliyor.

SADECE IBAN PAYLAŞMAKLA SINIRLI DEĞİL Kiralık hesap kapsamında değerlendirilebilecek finansal araçlar, banka, ödeme ve elektronik para hesapları, ticari hesaplar ile POS ve sanal POS bağlantıları, kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdindeki hesaplar ve somut olayın niteliğine göre diğer finansal hesap veya ödeme araçlarını kapsayabilecek şekilde geniş bir perspektifle ele alınıyor. Bu tür hesaplar başta dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar olmak üzere çeşitli suçların finansal boyutunda kullanılabiliyor.

Hesap kullandırmak yalnızca IBAN paylaşmak anlamına gelmiyor. Mobil bankacılık şifreleri, banka kartı ve kart şifre bilgileri ile tek kullanımlık doğrulama kodlarının devredilmesi de hesabın kontrolünü başkalarına bırakıyor. Gerçek kişilere ait hesaplar, kiralık hesap yapılarında en yaygın kullanılan araçlardan biri olarak dikkati çekiyor. Hesapların temininde açıkça kiralama teklifinde bulunulmasının yanı sıra ücret veya komisyon teklifinden sosyal çevre üzerinden yapılan basit bir ricaya kadar farklı yöntemler kullanılabiliyor.

"HESABINA PARA GELSİN, SEN BANA GÖNDER" TALEBİNE DİKKAT Hesap temini, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Arkadaş, akraba, iş çevresi veya diğer sosyal ilişkiler üzerinden yapılan "Hesabına para gelsin, sen bana gönder" veya "Kartını kısa süre kullanacağım" gibi basit talepler, kişilerin hesaplarını üçüncü kişilere kullandırmasına yol açabiliyor. Bu konularda bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve diğer yükümlüler için ilgili mevzuat çerçevesinde bazı yükümlülükler bulunuyor.