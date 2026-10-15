Mercedes-Benz yüzde 5,3, Skoda yüzde 5, Kia yüzde 4,5, Peugeot yüzde 3,7 ve Nissan yüzde 3,3 pay aldı. Opel, Fiat ve Tesla'nın payları yüzde 2,7'şer olurken Dacia ve BMW yüzde 2,6'şar paya sahip oldu. Citroen yüzde 2,4, Volvo yüzde 2, Audi yüzde 1,9, Chery yüzde 1,6 ve Honda yüzde 1,4 olarak kaydedildi. Diğer markaların toplam payı ise yüzde 7,2 oldu.

EYLÜL AYINDA 957 BİN 197 TAŞIT EL DEĞİŞTİRDİ Eylül ayında noterler aracılığıyla 957 bin 197 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devri yapılan taşıtların yüzde 67,3'ünü otomobiller, yüzde 13,8'ini kamyonetler, yüzde 11,3'ünü motosikletler oluşturdu. Traktörlerin payı yüzde 3, kamyonların yüzde 2, minibüslerin yüzde 1,9, otobüslerin yüzde 0,5 ve özel amaçlı taşıtların yüzde 0,2 oldu.

DOKUZ AYDA 1,5 MİLYON TAŞIT TRAFİĞE KATILDI Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azalarak 1 milyon 503 bin 161 oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 26,9 artarak 49 bin 209'a ulaştı. Böylece yılın ilk dokuz ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 453 bin 952 arttı.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT OTOMOBİLLERİN PAYI DİKKAT ÇEKTİ Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 665 bin 220 otomobilin yüzde 40,8'i benzinli, yüzde 31,8'i hibrit, yüzde 18,6'sı elektrikli, yüzde 7,4'ü dizel ve yüzde 1,4'ü LPG'li oldu. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 115 bin 875 otomobilin yüzde 32'si dizel, yüzde 31'i benzinli, yüzde 29,1'i LPG'li, yüzde 5,1'i hibrit ve yüzde 2,7'si elektrikli olarak kaydedildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin payı ise yüzde 0,2 oldu.