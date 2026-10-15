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Eylülde en çok hangi otomobil markası tercih edildi? Togg yine ilk sıralarda: İşte zirvedeki marka

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyonu aşarken, eylül ayında 161 bin 27 taşıtın kaydı yapıldı. Otomobil kayıtlarında Renault ilk sırada, Togg ise ikinci sırada yer aldı.

Eylülde en çok hangi otomobil markası tercih edildi? Togg yine ilk sıralarda: İşte zirvedeki marka 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Eylül ayında 161 bin 27 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 65 bin 235'e yükseldi. Yeni otomobil kayıtlarında Renault ilk sırada yer alırken, Togg ikinci oldu.

Eylülde en çok hangi otomobil markası tercih edildi? Togg yine ilk sıralarda: İşte zirvedeki marka 2

EYLÜL AYINDA 161 BİN 27 TAŞIT TRAFİĞE KAYDEDİLDİ

TÜİK verilerine göre eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1'ini motosiklet, yüzde 40'ını otomobil, yüzde 10,1'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylülde en çok hangi otomobil markası tercih edildi? Togg yine ilk sıralarda: İşte zirvedeki marka 3

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ağustos ayına göre yüzde 6,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 18 azaldı.

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 72,4 ile özel amaçlı taşıtlarda görülürken, motosiklet kayıtları yüzde 11,1 geriledi.

Eylülde en çok hangi otomobil markası tercih edildi? Togg yine ilk sıralarda: İşte zirvedeki marka 4

TRAFİKTEKİ TAŞIT SAYISI 35 MİLYONU AŞTI

Eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 65 bin 235 oldu.

Bu taşıtların yüzde 51,7'sini otomobiller, yüzde 21,9'unu motosikletler ve yüzde 14,2'sini kamyonetler oluşturdu. Traktörlerin payı yüzde 6,7, kamyonların yüzde 3, minibüslerin yüzde 1,6, otobüslerin yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtların yüzde 0,3 olarak kaydedildi.

Eylülde en çok hangi otomobil markası tercih edildi? Togg yine ilk sıralarda: İşte zirvedeki marka 5

EN ÇOK HANGİ OTOMOBİL MARKASI TRAFİĞE KAYDEDİLDİ?

Eylül ayında 64 bin 361 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Markalar arasında yüzde 16,1 payla Renault ilk sırada yer aldı.

Renault'yu yüzde 9,8 ile Togg, yüzde 8,6 ile Hyundai, yüzde 7,1 ile Volkswagen ve yüzde 6,8 ile Toyota takip etti.

Eylülde en çok hangi otomobil markası tercih edildi? Togg yine ilk sıralarda: İşte zirvedeki marka 6

Mercedes-Benz yüzde 5,3, Skoda yüzde 5, Kia yüzde 4,5, Peugeot yüzde 3,7 ve Nissan yüzde 3,3 pay aldı.

Opel, Fiat ve Tesla'nın payları yüzde 2,7'şer olurken Dacia ve BMW yüzde 2,6'şar paya sahip oldu. Citroen yüzde 2,4, Volvo yüzde 2, Audi yüzde 1,9, Chery yüzde 1,6 ve Honda yüzde 1,4 olarak kaydedildi. Diğer markaların toplam payı ise yüzde 7,2 oldu.

Eylülde en çok hangi otomobil markası tercih edildi? Togg yine ilk sıralarda: İşte zirvedeki marka 7

EYLÜL AYINDA 957 BİN 197 TAŞIT EL DEĞİŞTİRDİ

Eylül ayında noterler aracılığıyla 957 bin 197 taşıtın devri gerçekleştirildi.

Devri yapılan taşıtların yüzde 67,3'ünü otomobiller, yüzde 13,8'ini kamyonetler, yüzde 11,3'ünü motosikletler oluşturdu.

Traktörlerin payı yüzde 3, kamyonların yüzde 2, minibüslerin yüzde 1,9, otobüslerin yüzde 0,5 ve özel amaçlı taşıtların yüzde 0,2 oldu.

Eylülde en çok hangi otomobil markası tercih edildi? Togg yine ilk sıralarda: İşte zirvedeki marka 8

DOKUZ AYDA 1,5 MİLYON TAŞIT TRAFİĞE KATILDI

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azalarak 1 milyon 503 bin 161 oldu.

Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 26,9 artarak 49 bin 209'a ulaştı.

Böylece yılın ilk dokuz ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 453 bin 952 arttı.

Eylülde en çok hangi otomobil markası tercih edildi? Togg yine ilk sıralarda: İşte zirvedeki marka 9

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT OTOMOBİLLERİN PAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 665 bin 220 otomobilin yüzde 40,8'i benzinli, yüzde 31,8'i hibrit, yüzde 18,6'sı elektrikli, yüzde 7,4'ü dizel ve yüzde 1,4'ü LPG'li oldu.

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 115 bin 875 otomobilin yüzde 32'si dizel, yüzde 31'i benzinli, yüzde 29,1'i LPG'li, yüzde 5,1'i hibrit ve yüzde 2,7'si elektrikli olarak kaydedildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin payı ise yüzde 0,2 oldu.

Eylülde en çok hangi otomobil markası tercih edildi? Togg yine ilk sıralarda: İşte zirvedeki marka 10

OTOMOBİLDE EN ÇOK GRİ RENK TERCİH EDİLDİ

Yılın ilk dokuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 275 bin 942'si gri renkli oldu.

Gri otomobiller yüzde 41,5 ile ilk sırada yer alırken, beyaz yüzde 25,4, siyah yüzde 12,1, mavi yüzde 9,9, yeşil yüzde 5,8 ve kırmızı yüzde 3,2 pay aldı.

Kahverengi otomobillerin oranı yüzde 1,3, turuncu ve sarı otomobillerin oranı yüzde 0,3'er, diğer renklerin payı ise yüzde 0,1 olarak açıklandı.

Eylülde en çok hangi otomobil markası tercih edildi? Togg yine ilk sıralarda: İşte zirvedeki marka 11

EN FAZLA 1300 CC VE ALTI OTOMOBİL KAYDEDİLDİ

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 30,9'unu 1300 cc ve altı motor hacmine sahip araçlar oluşturdu.

1401-1500 cc aralığındaki otomobillerin payı yüzde 16,9, 1501-1600 cc aralığındakilerin yüzde 13,9, 1301-1400 cc aralığındakilerin yüzde 11, 1601-2000 cc aralığındakilerin yüzde 7,8 ve 2001 cc üzerindekilerin yüzde 0,9 olduğu bildirildi.

Eylülde en çok hangi otomobil markası tercih edildi? Togg yine ilk sıralarda: İşte zirvedeki marka 12

TÜİK'in motorlu kara taşıtlarına ilişkin bir sonraki veri bülteni 16 Kasım 2026'da yayımlanacak.

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