Eylülde en çok hangi otomobil markası tercih edildi? Togg yine ilk sıralarda: İşte zirvedeki marka
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyonu aşarken, eylül ayında 161 bin 27 taşıtın kaydı yapıldı. Otomobil kayıtlarında Renault ilk sırada, Togg ise ikinci sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Eylül ayında 161 bin 27 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 65 bin 235'e yükseldi. Yeni otomobil kayıtlarında Renault ilk sırada yer alırken, Togg ikinci oldu.
EYLÜL AYINDA 161 BİN 27 TAŞIT TRAFİĞE KAYDEDİLDİ
TÜİK verilerine göre eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1'ini motosiklet, yüzde 40'ını otomobil, yüzde 10,1'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ağustos ayına göre yüzde 6,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 18 azaldı.
Aylık bazda en yüksek artış yüzde 72,4 ile özel amaçlı taşıtlarda görülürken, motosiklet kayıtları yüzde 11,1 geriledi.
TRAFİKTEKİ TAŞIT SAYISI 35 MİLYONU AŞTI
Eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 65 bin 235 oldu.
Bu taşıtların yüzde 51,7'sini otomobiller, yüzde 21,9'unu motosikletler ve yüzde 14,2'sini kamyonetler oluşturdu. Traktörlerin payı yüzde 6,7, kamyonların yüzde 3, minibüslerin yüzde 1,6, otobüslerin yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtların yüzde 0,3 olarak kaydedildi.
EN ÇOK HANGİ OTOMOBİL MARKASI TRAFİĞE KAYDEDİLDİ?
Eylül ayında 64 bin 361 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Markalar arasında yüzde 16,1 payla Renault ilk sırada yer aldı.
Renault'yu yüzde 9,8 ile Togg, yüzde 8,6 ile Hyundai, yüzde 7,1 ile Volkswagen ve yüzde 6,8 ile Toyota takip etti.