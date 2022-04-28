Engelli maaşı ve 65 yaş aylığı yattı mı? 2022 Nisan ayı engelli ve yaşlılık maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?

65 YAŞ MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Herhangi bir güvencesi olmayan ve ekonomik olarak geçimini sağlayamayan binlerce vatandaş 65 yaş aylığı almak istiyor. 65 yaşını doldurmuş ve ilgili kanunlarca gerekli şartları sağlayan tüm vatandaşların yaşlılık aylığı için kurumlara başvurması yeterli oluyor. 65 yaş aylığı başvurusu yapmak için araştırma yapan vatandaşlar nereye başvuru yapacağını öğrenmek istiyor.