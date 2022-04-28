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Engelli maaşı ve 65 yaş aylığı yattı mı? 2022 Nisan ayı engelli ve yaşlılık maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?

Engelli maaşı ve 65 yaş aylığı alan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşlı ve engelli aylığının bayramdan önce yatırılacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. 65 yaş üstü vatandaşlara 1.084 lira 55 kuruş maaş ödeniyor. Peki, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı yattı mı? 2022 Nisan ayı engelli ve yaşlılık maaşı ne zaman, hangi gün yatacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 10:05
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Engelli maaşı ve 65 yaş aylığı yattı mı? 2022 Nisan ayı engelli ve yaşlılık maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?

Engelli maaşı ve 65 yaş aylığı yattı mı? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ödemelerine çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayına ilişkin ödemelerin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından engelli maaşı ve 65 yaş aylığı alan vatandaşlar ödemelerin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Engelli maaşı ve 65 yaş aylığı yattı mı? 2022 Nisan ayı engelli ve yaşlılık maaşı ne zaman, hangi gün yatacak? İşte cevaplar...

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Engelli maaşı ve 65 yaş aylığı yattı mı? 2022 Nisan ayı engelli ve yaşlılık maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?

65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI YATTI MI?

Yaşlılık yani 65 yaş aylığı ve engelli maaşları 29 Nisan Cuma günü hesaplara yatacak.

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Engelli maaşı ve 65 yaş aylığı yattı mı? 2022 Nisan ayı engelli ve yaşlılık maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?

2022 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR?

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara 1.084 lira 55 kuruş maaş ödeniyor. Bu destekten yararlanmak için kişi başı gelir sınırı da bin 417 lira 80 kuruş. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu gelir kişi başı 1417 liranın altında ise maaş bağlanıyor.

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Engelli maaşı ve 65 yaş aylığı yattı mı? 2022 Nisan ayı engelli ve yaşlılık maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?

2022 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

Yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 865,76 lira, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 1.298,63 lira aylık ödeniyor. Bu aylık için hanede kişi başına düşen gelir sınırı ise 1.417 lira.

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Engelli maaşı ve 65 yaş aylığı yattı mı? 2022 Nisan ayı engelli ve yaşlılık maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?

65 YAŞ MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Herhangi bir güvencesi olmayan ve ekonomik olarak geçimini sağlayamayan binlerce vatandaş 65 yaş aylığı almak istiyor. 65 yaşını doldurmuş ve ilgili kanunlarca gerekli şartları sağlayan tüm vatandaşların yaşlılık aylığı için kurumlara başvurması yeterli oluyor. 65 yaş aylığı başvurusu yapmak için araştırma yapan vatandaşlar nereye başvuru yapacağını öğrenmek istiyor.