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Engelli maaşı ve 65 yaş aylığı yattı mı? 2022 Nisan ayı engelli ve yaşlılık maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?
Engelli maaşı ve 65 yaş aylığı alan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşlı ve engelli aylığının bayramdan önce yatırılacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. 65 yaş üstü vatandaşlara 1.084 lira 55 kuruş maaş ödeniyor. Peki, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı yattı mı? 2022 Nisan ayı engelli ve yaşlılık maaşı ne zaman, hangi gün yatacak? İşte haberin detayları...