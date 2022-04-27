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Haberler Galeri Bu fiyatlara bir daha gelmez! TOKİ evlere şenlik kampanyayı başlattı! 15, 20, 30 bin nakit parası olan sıfır daireyi kapıyor!

Bu fiyatlara bir daha gelmez! TOKİ evlere şenlik kampanyayı başlattı! 15, 20, 30 bin nakit parası olan sıfır daireyi kapıyor!

TOKİ yakın zamanda başvuruları başlayacak kampanya için son dakika açıklamasında bulundu. 39 ilde gerçekleşecek satışlar için uygun fiyatlı ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler araştırmalarını sıklaştırdı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 39 ilde 105 konut ile 18 ilde 189 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Açık artırmalar 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Kampanya hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, TOKİ güncel konut ve iş yeri ilanları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2022 22:23 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 22:23
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Bu fiyatlara bir daha gelmez! TOKİ evlere şenlik kampanyayı başlattı! 15, 20, 30 bin nakit parası olan sıfır daireyi kapıyor!

3+1 daireler 1.400 TL taksit %50 peşinatla satışa sunuldu. TOKİ'den 90 proje müjdesi: 39 ildeki fırsatlar için son 3 haftaya girildi. 15.000 TL nakiti olan ev sahibi olabilme fırsatını yakalıyor. 39 ilde başlayan konut satışları için başvurular başladı. Her yıl uygun fiyatlarla binlerce kişiye ev sahibi imkanı sağlayan TOKİ'nin son kampanyası için detaylar merak ediliyor. Hal böyle olunca aylık ödeme planları araştırılmaya başlandı. İşte, TOKİ güncel kampanyalar hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu fiyatlara bir daha gelmez! TOKİ evlere şenlik kampanyayı başlattı! 15, 20, 30 bin nakit parası olan sıfır daireyi kapıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 39 ilde 105 konut ile 18 ilde 189 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

AA'nın haberine göre; açık artırmalar 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

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Bu fiyatlara bir daha gelmez! TOKİ evlere şenlik kampanyayı başlattı! 15, 20, 30 bin nakit parası olan sıfır daireyi kapıyor!

Yüzde 50 peşinat ve 120 ay vade

Alıcılar Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Denizli, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Kütahya, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 50 peşinat 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

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Bu fiyatlara bir daha gelmez! TOKİ evlere şenlik kampanyayı başlattı! 15, 20, 30 bin nakit parası olan sıfır daireyi kapıyor!

Ağrı, Bolu, Burdur, Çorum, Düzce, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Mersin, Muş, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 veya 50 peşinat ile 120 ay vadeyle alınabilecek.

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Bu fiyatlara bir daha gelmez! TOKİ evlere şenlik kampanyayı başlattı! 15, 20, 30 bin nakit parası olan sıfır daireyi kapıyor!

Başvurular tüm banka şubelerinden

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Açık artırma hakkında ayrıntılı bilgilere https://www.toki.gov.tr ile https://www.emlakmuzayede.com.tr/tr-TR/ internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.