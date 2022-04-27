Bu fiyatlara bir daha gelmez! TOKİ evlere şenlik kampanyayı başlattı! 15, 20, 30 bin nakit parası olan sıfır daireyi kapıyor!

TOKİ yakın zamanda başvuruları başlayacak kampanya için son dakika açıklamasında bulundu. 39 ilde gerçekleşecek satışlar için uygun fiyatlı ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler araştırmalarını sıklaştırdı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 39 ilde 105 konut ile 18 ilde 189 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Açık artırmalar 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Kampanya hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, TOKİ güncel konut ve iş yeri ilanları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.04.2022 22:23 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 22:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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