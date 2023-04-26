Başvurular başladı! Evini yenilemek isteyenlere yüzde 0.74 faizle 10 yıllık kredi! 750 bin TL'si devletten! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası...

Kentsel Dönüşüm 'Yarısı Bizden kampanyası' başvuruları başladı! Evini yenilemek isteyenler konuya dair detayları araştırmaya başladı. Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere yüzde 0.74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin TL kredi imkanı sağlanacak.İlk olarak İstanbul'da başlatılacak dönüşüm kampanyası başvuruları 26 Nisan ile 29 Mayıs günleri arasında alınacak. Başvurular ise e-devlet üzerinden alınmaya başladı. Peki, kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası hakkında tüm ayrıntılar...