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Haberler Galeri Başvurular başladı! Evini yenilemek isteyenlere yüzde 0.74 faizle 10 yıllık kredi! 750 bin TL'si devletten! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası...

Başvurular başladı! Evini yenilemek isteyenlere yüzde 0.74 faizle 10 yıllık kredi! 750 bin TL'si devletten! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası...

Kentsel Dönüşüm 'Yarısı Bizden kampanyası' başvuruları başladı! Evini yenilemek isteyenler konuya dair detayları araştırmaya başladı. Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere yüzde 0.74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin TL kredi imkanı sağlanacak.İlk olarak İstanbul'da başlatılacak dönüşüm kampanyası başvuruları 26 Nisan ile 29 Mayıs günleri arasında alınacak. Başvurular ise e-devlet üzerinden alınmaya başladı. Peki, kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası hakkında tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 12:00
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Başvurular başladı! Evini yenilemek isteyenlere yüzde 0.74 faizle 10 yıllık kredi! 750 bin TL’si devletten! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası...

Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizdan kampanyası başvuru ekranı 2023! Başkan Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili tarihi fırsatı geçtiğimiz günler açıklamıştı.TOKİ vasıtasıyla İstanbul'da inşa edilecek konutların yarı ücreti devlet tarafından karşılanacak. Evini yenilemek isteyenler konuya dair detaylar araştırırken son dakika açıklaması geldi. Yüzde 0.74 faizle 10 yıllık kredi imkanı sunulan kampanya için başvurular başladı. İşte, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizdan kampanyası e-devlet ekranı ve gerekli şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvurular başladı! Evini yenilemek isteyenlere yüzde 0.74 faizle 10 yıllık kredi! 750 bin TL’si devletten! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası...

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor. Güvenli konutlar için 'Yarısı Bizden' kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz." dedi.

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Başvurular başladı! Evini yenilemek isteyenlere yüzde 0.74 faizle 10 yıllık kredi! 750 bin TL’si devletten! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası...

KENTSEL DÖNÜŞÜM YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU İÇİN SON TARİH!
Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' projesi beş adımda tamamlanacak. Vatandaşın 26 Nisan- 29 Mayıs tarihleri arasında e-devletten başvuru yapması gerekiyor.

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Başvurular başladı! Evini yenilemek isteyenlere yüzde 0.74 faizle 10 yıllık kredi! 750 bin TL’si devletten! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası...

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' projesi beş adımda tamamlanacak. İlk adım olarak mülk sahibinin 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden projeye başvurması gerekiyor.

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Başvurular başladı! Evini yenilemek isteyenlere yüzde 0.74 faizle 10 yıllık kredi! 750 bin TL’si devletten! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası...

Başvurunun yapılması sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Raporun hazırlanması sonrası gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanarak proje aşamasına geçilecek. Proje aşamasının tamamlanması sonrası ruhsat alma süreci başlayacak.