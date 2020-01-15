Emekli olamayanlar dikkat! On binlerce TL alacağınız var! SGK Bağ-Kur prim ödemesi nasıl geri alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na on binlerce TL prim ödemesi yapanlar var. Emekli olmak için yapılan Bağ-Kur ödemeleri sonucunda herkes emekli olamıyor. Kiminin yaş, kiminin ise prim açığı oluyor. Ayrıca ödeme güçlüğü nedeniyle düzenli taksit yatıramayanlar var. Bağ-Kur'lu olduktan sonra SSK'lı bir işe girenler de bu listede oldukça geniş bir yer tutuyor. SGK prim ödemelerini devam ettiremeyen veya ödemeleri sonucunda emekli olamayanlar bu ücretleri toplu şekilde iade alabilir. Ödemeler on binlerce TL'yi buluyor. Peki, SGK Bağ-Kur prim ödemesi nasıl geri alınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





