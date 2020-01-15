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Emekli olamayanlar dikkat! On binlerce TL alacağınız var! SGK Bağ-Kur prim ödemesi nasıl geri alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na on binlerce TL prim ödemesi yapanlar var. Emekli olmak için yapılan Bağ-Kur ödemeleri sonucunda herkes emekli olamıyor. Kiminin yaş, kiminin ise prim açığı oluyor. Ayrıca ödeme güçlüğü nedeniyle düzenli taksit yatıramayanlar var. Bağ-Kur'lu olduktan sonra SSK'lı bir işe girenler de bu listede oldukça geniş bir yer tutuyor. SGK prim ödemelerini devam ettiremeyen veya ödemeleri sonucunda emekli olamayanlar bu ücretleri toplu şekilde iade alabilir. Ödemeler on binlerce TL'yi buluyor. Peki, SGK Bağ-Kur prim ödemesi nasıl geri alınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 11:44
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Emekli olamayanlar dikkat! On binlerce TL alacağınız var! SGK Bağ-Kur prim ödemesi nasıl geri alınır?

SGK'ya emeklilik için binlerce TL prim ödeyenler emekli olamamaları durumunda bu paraları toplu şekilde geri alabilir. SGK prim ödemesini herhangi bir nedenden düzenli ödeyemeyen veya emekli olamayan varsa SGK'ya başvurarak toplu prim iadesi alabilir. Birçok kişi bu durumdan habersiz. Prim ödemesi yapanların SGK'dan on binlerce TL alacağı olabiliyor. Paranın faizi verilmezken ana para belirtilen hesaplara toplu şekilde gönderiliyor. Peki, SGK Bağ-Kur prim ödemesi nasıl geri alınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Emekli olamayanlar dikkat! On binlerce TL alacağınız var! SGK Bağ-Kur prim ödemesi nasıl geri alınır?

Sosyal güvenlik için yatırılan primleri geri almak mümkün mü? Soruyu şöyle de sorabiliriz; yıllardır Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yatırılan primler, geri alınabilir mi? Alınabilir...

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Emekli olamayanlar dikkat! On binlerce TL alacağınız var! SGK Bağ-Kur prim ödemesi nasıl geri alınır?

Prim iadesinden yararlanmanın iki yolu var. Birincisi, birden fazla işyerinde çalışanlar, eğer yüksek prim ödemişlerse –ki, yüksek primden kasıt, çalışanın adına ödenen primlerin toplamının asgari ücretin 6.5 katından fazla olması- fazla ödedikleri tutarı SGK'dan iade olarak alabilirler.

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Emekli olamayanlar dikkat! On binlerce TL alacağınız var! SGK Bağ-Kur prim ödemesi nasıl geri alınır?

İkincisi ise, yaş şartını doldurmasına rağmen prim ödeme gün sayısını ya da sigortalılık süresini doldurmayan çalışanlar, ödedikleri primleri SGK'dan topluca geri alabilirler. Nitekim okuyucular da en çok bu konuyu merak ediyor. Peki, kimler bu imkandan yararlanabilir?

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Emekli olamayanlar dikkat! On binlerce TL alacağınız var! SGK Bağ-Kur prim ödemesi nasıl geri alınır?

Eski adıyla SSK'lı yeni adıyla da 4/a kapsamında işçi olarak çalışanlar, yine eski adıyla Bağ-Kurlu yeni adıyla da 4/b'li olarak kendi adına çalışanlar ve memur olarak çalışanlar, emekli olabilmek için gerekli yaş şartını doldursa bile emeklilik aylığı almaya hak kazanamayanlar SGK'dan prim iadesi alabilirler. Yatırılan primlerin toptan geri alınmasına ise yaşlılık toptan ödemesi deniyor.