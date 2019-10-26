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Başkan Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması! EYT çıkacak mı? EYT'de son durum nedir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısına katıldı. Kulüp üyeliğinde 25 yılı dolduran Başkan Erdoğan, Yüksek Divan Kurulu Üyeliği için rozetini aldı. Toplantı öncesi Faruk Ilgaz tesisleri önünde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan, bir vatandaş ile EYT konusunda diyalog yaşadı. "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" ifadelerini kullandı. Peki, EYT çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? İşte EYT ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 16:37
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Başkan Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması! EYT çıkacak mı? EYT'de son durum nedir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılmak için geldiği Faruk Ilgaz Tesisleri'nde vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlarla samimi diyaloglar yaşayan Erdoğan, bir vatandaşın EYT ile ilgili sorusuna da yanıt verdi.

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Başkan Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması! EYT çıkacak mı? EYT'de son durum nedir?

Faruk Ilgaz Tesisleri önündeki kalabalıkta yer alan vatandaş, "Başkanım, EYT çıkar mı?" diyerek seslenince Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" dedi.

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Başkan Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması! EYT çıkacak mı? EYT'de son durum nedir?

Bunun üzerine, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" diyen vatandaşa Başkan Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" ifadeleriyle cevap verdi.

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Başkan Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması! EYT çıkacak mı? EYT'de son durum nedir?

EYT İLE İLGİLİ NELER YAŞANDI?

Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Prof.Dr. Cem Kılıç, Başkan Erdoğan'ın EYT düzenlemesi için Prof.Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini duyurdu.

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Başkan Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması! EYT çıkacak mı? EYT'de son durum nedir?

Açıklamanın ardından EYT gündemi ısınırken, EYT'lilerin haklarını savunmak için kurulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dayanışma Derneği'nden de benzer açıklamalar geldi. Sorunun incelenmesi için bir komisyon kurulacağı duyuruldu.