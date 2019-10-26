Başkan Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması! EYT çıkacak mı? EYT'de son durum nedir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısına katıldı. Kulüp üyeliğinde 25 yılı dolduran Başkan Erdoğan, Yüksek Divan Kurulu Üyeliği için rozetini aldı. Toplantı öncesi Faruk Ilgaz tesisleri önünde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan, bir vatandaş ile EYT konusunda diyalog yaşadı. "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" ifadelerini kullandı. Peki, EYT çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? İşte EYT ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 16:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





