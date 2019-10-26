EYT'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hangi formüller masada? İşte EYT gündemi

EYT ile ilgili gündem sıcaklığını koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan çalışmalar süratle devam ediyor. EYT çalışmalarını milyonlarca kişi yakından takip ederken, masada birçok formül var. Peki, EYT'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hangi formüller masada? İşte EYT ile ilgili çalışmalar ve tüm detaylar...