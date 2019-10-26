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EYT'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hangi formüller masada? İşte EYT gündemi

EYT ile ilgili gündem sıcaklığını koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan çalışmalar süratle devam ediyor. EYT çalışmalarını milyonlarca kişi yakından takip ederken, masada birçok formül var. Peki, EYT'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hangi formüller masada? İşte EYT ile ilgili çalışmalar ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 15:06
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EYT'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hangi formüller masada? İşte EYT gündemi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununa yönelik çok sayıda formül tartışılıyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği düzenleme için konuşulan formüller henüz yasama çalışmasına yansımazken, siyasilerin açıklamaları da yakından takip ediliyor.

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EYT'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hangi formüller masada? İşte EYT gündemi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) ise, konuyla ilgili rapor sundukları Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'ndan yanıt bekliyor.

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EYT'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hangi formüller masada? İşte EYT gündemi

TOBB ETÜ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Kılıç, şunları söyledi:"Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. 'Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi.

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EYT'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hangi formüller masada? İşte EYT gündemi

Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

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EYT'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hangi formüller masada? İşte EYT gündemi

Prof. Dr. Vedat Bilgin de EYT düzenlemesi için, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar homojen bir grup değil. Bu konuda durumu çok farklı olan kimseler var.