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Emekliye farklı maaş! 2020 Ocak zammıyla memur emeklisinin taban maaşı...

2 milyon memur emeklisine Ocak'ta çifte zam göründü. Beklenti anketine göre, yüzde 4'lük Ocak zammı enflasyon farkıyla 6.3'e ulaşacak. Peki bu oranlar güncel memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? En düşük memur emeklisi ne kadar alacak? TAKVİM, yeni maaşları hesapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 27.10.2019 04:43 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 08:03
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Emekliye farklı maaş! 2020 Ocak zammıyla memur emeklisinin taban maaşı...

Ocak tüm emekliler için zam ayı olacak.

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Emekliye farklı maaş! 2020 Ocak zammıyla memur emeklisinin taban maaşı...

Memur emeklilerinin zam oranı yüzde 4 olurken, enflasyon farkı ile ikinci bir artış ihtimali de var.

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Emekliye farklı maaş! 2020 Ocak zammıyla memur emeklisinin taban maaşı...

Eğer 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark söz konusu olacak.

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Emekliye farklı maaş! 2020 Ocak zammıyla memur emeklisinin taban maaşı...

Gerek ekonomi yönetiminin gerekse ekonomistlerin tahminleri emeklilere fark çıkabileceğini gösteriyor.

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Emekliye farklı maaş! 2020 Ocak zammıyla memur emeklisinin taban maaşı...


EN AZ 159 TL ARTIŞ
Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketine göre, 2019'un ikinci yarısında TÜFE yüzde 7.3 olarak gerçekleşecek.