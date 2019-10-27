Emekliye farklı maaş! 2020 Ocak zammıyla memur emeklisinin taban maaşı...

2 milyon memur emeklisine Ocak'ta çifte zam göründü. Beklenti anketine göre, yüzde 4'lük Ocak zammı enflasyon farkıyla 6.3'e ulaşacak. Peki bu oranlar güncel memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? En düşük memur emeklisi ne kadar alacak? TAKVİM, yeni maaşları hesapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...