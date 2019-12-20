Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret müjdesi: Jestimizi yaparız! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için bir son dakika açıklaması da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret konusunda inşallah jestimizi yaparız, memnun edecek adımı atarız" ifadelerini kullandı. Hak-İş, DİSK ve Türk-İş bugün buluşmuş, 2 bin 578 TL asgari ücret istediklerini duyurmuşlardı. İşveren tarafı ise ilk toplantıdan itibaren devlet desteğinin artması gerektiğine vurgu yapıyor. Asgari ücret için işveren ve işçi arasında zam farkı bulunurken, uzmanlar yüzde 15 zammın olabileceğini işaret ediyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ ne kadar olacak? İşte asgari ücret ile ilgili son gelişmeler ve zam senaryoları...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 14:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





