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Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret müjdesi: Jestimizi yaparız! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için bir son dakika açıklaması da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret konusunda inşallah jestimizi yaparız, memnun edecek adımı atarız" ifadelerini kullandı. Hak-İş, DİSK ve Türk-İş bugün buluşmuş, 2 bin 578 TL asgari ücret istediklerini duyurmuşlardı. İşveren tarafı ise ilk toplantıdan itibaren devlet desteğinin artması gerektiğine vurgu yapıyor. Asgari ücret için işveren ve işçi arasında zam farkı bulunurken, uzmanlar yüzde 15 zammın olabileceğini işaret ediyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ ne kadar olacak? İşte asgari ücret ile ilgili son gelişmeler ve zam senaryoları...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 14:24
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Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret müjdesi: Jestimizi yaparız! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için bir açıklama daha geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, asgari ücrete de değindi. Erdoğan, "Taraflar görüşsün, biz iki tarafı da memnun edecek adımı atarız. İnşallah jestimizi yaparız." dedi. Asgari ücret ile ilgili bugün flaş bir adım atılmıştı. İşçi kanadının temsilcileri DİSK, Hak-İş ve Türk-İş toplanmış, 2 bin 578 TL'de ısrar edeceklerini beyan etmişti. İşveren kanadı ise enflasyonun üstünde zam oranına sıcak bakmıyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret müjdesi: Jestimizi yaparız! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cuma çıkışında gündemi değerlendiren Erdoğan, asgari ücret konusunda müjdeyi verdi. Erdoğan, "Taraflar görüşsün, biz iki tarafı da memnun edecek adımı atarız. İnşallah jestimizi yaparız." dedi.

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Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret müjdesi: Jestimizi yaparız! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

HAK-İŞ, TÜRK-İŞ VE DİSK BULUŞTU

Toplantı, Türk-İş binasında oldu. Toplantının ardından işçi sendikaları ortak kararını açıkladı. 2020 asgari ücreti için 2 bin 578 TL istendi.

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Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret müjdesi: Jestimizi yaparız! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

İŞVEREN DEVLET DESTEĞİNİN ARTMASINI İSTİYOR

İşverenlerin temsilcisi TİSK ilk toplantıdan itibaren enflasyonun üstünde zam oranının işvereni zor durumda bıraktığını ifade ediyor ve istihdam artışının olumsuz etkilendiğine dikkat çekiyor. Avrupalı rakipleri ile mücadele gücünü kaybettiklerini söyleyen işverenler, devletin 100 TL'lik desteğinin 200 TL'ye çıkmasını talep ediyor.

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Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret müjdesi: Jestimizi yaparız! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

TÜİK'TEN ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM

Asgari ücret görüşmelerinde Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık ortalama harcama tutarını belirledi ve rakamı komisyona iletti. Komisyona iletilen rakam, ağır işler için 2 bin 331 TL oldu. Orta işler içinse 2 bin 86 TL olarak bildirildi.