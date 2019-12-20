TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru rehberi! TOKİ başvuru ücreti ne kadar? TOKİ evleri nerelerde yapılacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları 16 Aralık tarihi itibarıyla resmen başladı. Başvurular büyük ilgi görürken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 3 günde 100 bin konut için 130 bin başvuru gerçekleştiğini duyurdu. TOKİ konutlarına ilgi çığ gibi büyürken, başvuru işlemini henüz yapmamış olan vatandaşlar detayları araştırıyor. Başvuru yapan vatandaşlar ise konutların ne zaman tamamlanacağını araştırıyor. TOKİ 100 bin konut başvuruları ile ilgili rehber niteliği taşıyan bir galeri hazırladık. Galerimizde başvuru tarihleri, daire başı başvuru ücretleri, başvuruların şekli, projelerin yapılacağı iller, ilçeler ve sayıları gibi çok önemli bilgilere erişebilirsiniz. Peki, TOKİ başvuru ücreti ne kadar? TOKİ evleri nerelerde yapılacak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 13:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





