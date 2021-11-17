Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Dar gelirliye müjde! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

"BİZ FAİZ BELASINI BU MİLLETİN SIRTINDAN KALDIRACAĞIZ"

"Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Biraz daha metanetle, fazla gayretle bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yerlere çevirme gayretinde olanlar var. Faiz belasını bu milletin sırtından alacağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Biz faize milletimizi ezdirmeyiz.