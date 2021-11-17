Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Dar gelirliye müjde! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Hükümet tarafından asgari ücrette yüksek artış yapılacağı duyurulmuştu. Faizle mücadelenin sonuna kadar sürdüreleceğini ifade eden Başkan Erdoğan, edilirken, asgari ücret zammı için dar gelirliye müjdeli haberi duyurdu. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 17.11.2021
13:03 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
13:13
Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala yeni asgari ücret için son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili müjdeli haberi duyurdu. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı son durum nedir? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleteceğiz."
"BİZ FAİZ BELASINI BU MİLLETİN SIRTINDAN KALDIRACAĞIZ"
"Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Biraz daha metanetle, fazla gayretle bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yerlere çevirme gayretinde olanlar var. Faiz belasını bu milletin sırtından alacağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Biz faize milletimizi ezdirmeyiz.
ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YENİ GELİŞME
Asgari ücret 2022 zammı için bu sene farklı çalışma yapılıyor. Yeni maaşlar için hükümet harekete geçti. Bu sene ilk defa Türkiye genelinde bir anket düzenliyor. Ankette, işçilere ne kadar aylık kazançla geçinebilecekleri, işverene ise işçiye maksimum ne kadar ücret verebilecekleri sorulurken bu çalışmaların bu hafta sonu sonuçlanacağı öğrenildi.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar çalışanları heyecanlandırırken, bu yıl artışın yüksek olması ve çalışanların gelir seviyelerinin artırılması hedefleniyor.