17 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ağaçlarda birikti toplayan yok! Kışın doğal ilacı olarak biliniyor! Fiyatı 2 katına çıksa da lıkır lıkır içiliyor!

Ağaçlarda birikti toplayan yok! Kışın doğal ilacı olarak biliniyor! Fiyatı 2 katına çıksa da lıkır lıkır içiliyor!

Kış mevsiminde hasta olmamak için doğal ve bitkisel ürünlere yönelen vatandaşların favori içeceği kuşkusuz ıhlamur oluyor. Her evde bulunan ıhlamur, soğuk havalarda ve kırgın hissedildiğinde içilmek için birebir. Ancak ıhlamurun fiyatı son dönemde adeta altınla yarışıyor. Toplayan ve el işçiliğiyle ayıran olmamasından dolayı geçen sene 100 lira olan ıhlamur şu an 250-300 lira civarında seyrediyor. Ihlamurun faydaları ise saymakla bitmiyor. Gribal enfeksiyonlarda akla hemen ıhlamur geliyor.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 12:49
  • 1
  • 12
Ağaçlarda birikti toplayan yok! Kışın doğal ilacı olarak biliniyor! Fiyatı 2 katına çıksa da lıkır lıkır içiliyor!

Ağaçlarda birikti toplayan yok! Kışın doğal ilacı olarak bilinen ıhlamurun fiyatı görenleri şaşırtıyor. Kış mevsiminin en çok tercih edilen bitkilerinden birisi olan ıhlamurun faydaları saymakla bitmiyor. Ancak bu sene fazla toplayan olmadığı için fiyatlar 2 katına kadar çıkmış durumda. Vatandaşlara göre biraz pahalılanmış olsa da ıhlamur içmekten vazgeçmek söz konusu değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Ağaçlarda birikti toplayan yok! Kışın doğal ilacı olarak biliniyor! Fiyatı 2 katına çıksa da lıkır lıkır içiliyor!

Kış mevsiminin vazgeçilmez bitkilerinden olan şifa deposu ıhlamurun kilo fiyatı 200 ile 500 lira arasında değişiyor.
Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sisteminin güçlendirmek isteyen vatandaşlar, soluğu aktarlarda alıyor. Kışın vazgeçilmezi olan ve özellikle soğuk algınlığına iyi gelen ıhlamurun kilo fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

  • 3
  • 12
Ağaçlarda birikti toplayan yok! Kışın doğal ilacı olarak biliniyor! Fiyatı 2 katına çıksa da lıkır lıkır içiliyor!

Geçen sene kilosu 100 liradan satılan yaprak ıhlamurun fiyatı bu sene 200 ile 300 lira arasında değişiyor. Çiçek ıhlamur ise 400 ile 500 lira arasında değişen fiyatlarıyla adeta altınla yarışıyor. Vatandaşlar yükselen fiyatlara rağmen kendi bütçelerine göre ıhlamur almaya devam ederken, aktarlar ise bahçelerde ve ağaçlarda ıhlamurun olduğunu ancak toplayan olmadığı için fiyatların yükseldiğini söyledi.

  • 4
  • 12
Ağaçlarda birikti toplayan yok! Kışın doğal ilacı olarak biliniyor! Fiyatı 2 katına çıksa da lıkır lıkır içiliyor!

"Herkes evinde ıhlamuru demleyip, rahatlıkla içebilir"

Kış mevsiminde baharat ve bitkisel ürünler sektörünün çok hızlı olduğunu söyleyen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Ahmet Mindivanlı, "Şu an en çok sattığımız ürünlerden birisi ıhlamur, ada çayı, kuşburnu gibi bitkiler. Ama bunların her zaman en başında ıhlamur vardır. Ihlamur bizim için altın bir içecektir. Bütün Türk milletinin ilk zamanlardan beri kullandığı en iyi bitkidir. Ihlamur, en küçük çocuklardan en büyük yetişkinlere kadar kullanılabilen en doğal bitkilerden biridir. Ihlamur, herhangi bir yan etkisi olmayan ama bir çok hastalığa fayda sağlayan besin takviyelerinin başında gelir. Örneğin üst solunum yolları için havalar biraz soğuduğunda ilk içeceğimiz içeceklerden birisi ıhlamur çayıdır. Herkes evinde ıhlamuru demleyip, rahatlıkla içebilir" dedi.

  • 5
  • 12
Ağaçlarda birikti toplayan yok! Kışın doğal ilacı olarak biliniyor! Fiyatı 2 katına çıksa da lıkır lıkır içiliyor!

"Ihlamur şu an altınla yarışıyor"

Ihlamurun fiyatlarında ciddi bir şekilde sıkıntı yaşadıklarını aktaran Mindivanlı, "Ihlamur fiyatları çok ciddi yükseldi. Ihlamurun iki çeşidi var; biri sırf çiçek ıhlamur, diğeri de yaprak çiçek karışık ıhlamur. Çiçek ıhlamur, yaprak ıhlamura göre daha değerli. Hem etki açısından hem fiyat açısından daha değerli. Çünkü el işçiliği var içerisinde. Ihlamuru toplamak çok zor. Fiyat artışlarının en önemli sebebi; köylüler toplamıyor. Topluyorlar, topladıkları ürünü tek tek ayıkladıkları zaman bu sefer çiçek ıhlamurun fiyatı diğerine göre iki katı oluyor.