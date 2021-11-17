17 Kasım 2021, Çarşamba
Ağaçlarda birikti toplayan yok! Kışın doğal ilacı olarak biliniyor! Fiyatı 2 katına çıksa da lıkır lıkır içiliyor!
Kış mevsiminde hasta olmamak için doğal ve bitkisel ürünlere yönelen vatandaşların favori içeceği kuşkusuz ıhlamur oluyor. Her evde bulunan ıhlamur, soğuk havalarda ve kırgın hissedildiğinde içilmek için birebir. Ancak ıhlamurun fiyatı son dönemde adeta altınla yarışıyor. Toplayan ve el işçiliğiyle ayıran olmamasından dolayı geçen sene 100 lira olan ıhlamur şu an 250-300 lira civarında seyrediyor. Ihlamurun faydaları ise saymakla bitmiyor. Gribal enfeksiyonlarda akla hemen ıhlamur geliyor.
Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 12:49
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