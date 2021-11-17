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PTT 50.000 TL kredi fırsatı! Kefilsiz SMS’le hemen çekebilirsiniz! Gelir belgesi şartı da yok…

PTT'den kefilsiz SMS'le hemen çekebilirsiniz! 50.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Gelir belgesi şartı olmadan kolaylıkla kredi çekebiliyorsunuz. Maaşını PTT'den alan emekliler, ihtiyaçlarını ertelemeden borçlarını kapatmak için kolaylıkla kredi çekebiliyor. Acil nakit ihtiyaçları gidermek için verilen krediyle; 50.000 TL kredi kolaylıkla çekilebiliyor. İşte; PTT 50.000 kredide merak edilen detaylar!

Giriş Tarihi: 17.11.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 16:52
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PTT 50.000 TL kredi fırsatı! Kefilsiz SMS’le hemen çekebilirsiniz! Gelir belgesi şartı da yok…

PTT'den 50.000 TL koşulsuz şartsız kredi! PTT'den emeklilere SMS kredisi fırsatı sunuluyor. Acil nakit ihtiyaçlarını gidermek için kredi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu cazip kampanyaları tercih etmeye çalışıyor. Bunlardan birisi de PTT ve Aktif Bank işbirliğinde hazırlanan kredi oldu. Peki; PTT 50.000 TL kredi nasıl alınır?

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PTT 50.000 TL kredi fırsatı! Kefilsiz SMS’le hemen çekebilirsiniz! Gelir belgesi şartı da yok…

Bankadan yapılan açıklamada krediyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerimize KEFİLSİZ, ŞARTSIZ SMS ile PTT'DEN EMEKLİ KREDİ!

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PTT 50.000 TL kredi fırsatı! Kefilsiz SMS’le hemen çekebilirsiniz! Gelir belgesi şartı da yok…

Maaşını PTT iş yerlerinden alan emekliler artık PTT Şubelerine gitmeden kredi alabiliyor.

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PTT 50.000 TL kredi fırsatı! Kefilsiz SMS’le hemen çekebilirsiniz! Gelir belgesi şartı da yok…

Kredi için EMEKLI boşluk TC Kimlik boşluk doğum tarihinizi (gg.aa.yyyy) yazıp 3050'ye SMS ile gönderin Emekli Kredinizi hesabınıza yatıralım.

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PTT 50.000 TL kredi fırsatı! Kefilsiz SMS’le hemen çekebilirsiniz! Gelir belgesi şartı da yok…

Siz de emekli maaşınızı PTT'den alın, 50.000 TL'ye kadar krediyi PTT işyerine gitmeden tek bir SMS ile kullandıralım!