17 Kasım 2021, Çarşamba
PTT 50.000 TL kredi fırsatı! Kefilsiz SMS’le hemen çekebilirsiniz! Gelir belgesi şartı da yok…
PTT'den kefilsiz SMS'le hemen çekebilirsiniz! 50.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Gelir belgesi şartı olmadan kolaylıkla kredi çekebiliyorsunuz. Maaşını PTT'den alan emekliler, ihtiyaçlarını ertelemeden borçlarını kapatmak için kolaylıkla kredi çekebiliyor. Acil nakit ihtiyaçları gidermek için verilen krediyle; 50.000 TL kredi kolaylıkla çekilebiliyor. İşte; PTT 50.000 kredide merak edilen detaylar!
Giriş Tarihi: 17.11.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 16:52
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