PTT 50.000 TL kredi fırsatı! Kefilsiz SMS’le hemen çekebilirsiniz! Gelir belgesi şartı da yok…

PTT'den 50.000 TL koşulsuz şartsız kredi! PTT'den emeklilere SMS kredisi fırsatı sunuluyor. Acil nakit ihtiyaçlarını gidermek için kredi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu cazip kampanyaları tercih etmeye çalışıyor. Bunlardan birisi de PTT ve Aktif Bank işbirliğinde hazırlanan kredi oldu. Peki; PTT 50.000 TL kredi nasıl alınır?