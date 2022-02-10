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Başkan Erdoğan talimat verdi! Büyük destek paketi geliyor: Maliyetin yarısına mazot, gübre, ilaç, yem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçiye büyük destek paketi için talimat verdi. Devlet katkısı 4 başlıkta toplanacak ve gübre, mazot (akaryakıt) ilaç ve yem için daha fazla destek sağlanacak. Söz konusu karar sonrasında maliyetin yüzde 50'sine varan destek planlanıyor.

Giriş Tarihi: 10.02.2022 08:51 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 09:05
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Başkan Erdoğan talimat verdi! Büyük destek paketi geliyor: Maliyetin yarısına mazot, gübre, ilaç, yem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerek vatandaş gerekse milletvekillerinden gelen bilgiler üzerine tarım sektörünün sorunlarının çözülmesi, çiftçinin desteklenerek üretimin arttırılması ve gıda fiyatlarındaki yükselişin önlenmesi için bir çalışma başlatılması için talimat verdi. Yapılan çalışma kapsamında desteklemelerin 4 ana grupta yüzde 50'ye varan oranlarda yapılması planlanıyor. İşte büyük destek paketinin detayları:

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Başkan Erdoğan talimat verdi! Büyük destek paketi geliyor: Maliyetin yarısına mazot, gübre, ilaç, yem

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A İLETTİLER

Milletvekilleri, teşkilatlar ve ilgili meslek grupları Başkan Erdoğan ile yaptıkları toplantılarda, tarımda girdi fiyatlarının yükselmesinin üretimi olumsuz etkileyebileceğine ilişkin görüşlerini dile getirip, "Gübre fiyatlarındaki artış, çiftçinin belini büktü. Eğer bu yıl yeterince gübre atılamazsa bu üretime olumsuz yansıyacak. Nereyese gitsek karşımıza gübre fiyatları, çiftçinin girdi maliyetleri karşımıza çıkıyor" dedi.

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Başkan Erdoğan talimat verdi! Büyük destek paketi geliyor: Maliyetin yarısına mazot, gübre, ilaç, yem

"ÇALIŞIN, HIZLA BİTİRİN"

Sabah'ın haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan bunun üzerine ilgili bakanlık ve kurumlara "Bu konuda hızla bir çalışma yapıp, bitirin. Çiftçinin sorununu çözelim" talimatı verdi.

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Başkan Erdoğan talimat verdi! Büyük destek paketi geliyor: Maliyetin yarısına mazot, gübre, ilaç, yem

Bunun üzerine arka arkaya toplantılar yapıp ana hatları ile çerçeve çizildi. Yapılması planlananlar şöyle:

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Başkan Erdoğan talimat verdi! Büyük destek paketi geliyor: Maliyetin yarısına mazot, gübre, ilaç, yem

ALTERNATİFLİ MODELLER: Tarım destekleri ve çiftçi borçlarına ilişkin sorunun çözülmesi için farklı modeller tartışılıyor. Bir kaç alternatif hazırlanıp Erdoğan'a sunulacak. Bu konuda son karara Cumhurbaşkanı verecek.