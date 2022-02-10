Başkan Erdoğan talimat verdi! Büyük destek paketi geliyor: Maliyetin yarısına mazot, gübre, ilaç, yem

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A İLETTİLER

Milletvekilleri, teşkilatlar ve ilgili meslek grupları Başkan Erdoğan ile yaptıkları toplantılarda, tarımda girdi fiyatlarının yükselmesinin üretimi olumsuz etkileyebileceğine ilişkin görüşlerini dile getirip, "Gübre fiyatlarındaki artış, çiftçinin belini büktü. Eğer bu yıl yeterince gübre atılamazsa bu üretime olumsuz yansıyacak. Nereyese gitsek karşımıza gübre fiyatları, çiftçinin girdi maliyetleri karşımıza çıkıyor" dedi.