HaberlerGaleriBaşkan Erdoğan talimat verdi! Büyük destek paketi geliyor: Maliyetin yarısına mazot, gübre, ilaç, yem
Başkan Erdoğan talimat verdi! Büyük destek paketi geliyor: Maliyetin yarısına mazot, gübre, ilaç, yem
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçiye büyük destek paketi için talimat verdi. Devlet katkısı 4 başlıkta toplanacak ve gübre, mazot (akaryakıt) ilaç ve yem için daha fazla destek sağlanacak. Söz konusu karar sonrasında maliyetin yüzde 50'sine varan destek planlanıyor.
Giriş Tarihi: 10.02.2022 08:51Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 09:05