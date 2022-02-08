SSK, Bağkur, 4C’liler EYT’siz için emeklilik şartı! Yaş, yıl, prim şartı aramaksızın 10, 15, 25 yılda emekli olun! Erken emeklilik...

Her çalışanın hayali emekli olmak. Bunun için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı sunuyor. İşte emekliliğin 8 formülü...

Çalışanların en büyük hayali emekli olup iyi bir maaşa kavuşmak.