HaberlerGaleriSSK, Bağkur, 4C'liler EYT'siz için emeklilik şartı! Yaş, yıl, prim şartı aramaksızın 10, 15, 25 yılda emekli olun! Erken emeklilik...
SSK, Bağkur, 4C'liler EYT'siz için emeklilik şartı! Yaş, yıl, prim şartı aramaksızın 10, 15, 25 yılda emekli olun! Erken emeklilik...
Emekli olmak çalışma hayatında yer alan vatandaşların hayalinde yer alıyor. Ne zaman emekli olacaklarına yönelik detaylar merak ediliyor. Erken emeklilik için yasalarda belirli şartları taşıyanlar için imkan tanınıyor. Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilikte sigorta koluna, sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve ödenen prim gün sayısına bakmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu 3 şart aranmaksızın erken emeklilik fırsatı yakalanabiliyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, erken emeklilik için dikkat çeken detaylar...