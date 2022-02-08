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Haberler Galeri SSK, Bağkur, 4C'liler EYT'siz için emeklilik şartı! Yaş, yıl, prim şartı aramaksızın 10, 15, 25 yılda emekli olun! Erken emeklilik...

SSK, Bağkur, 4C'liler EYT'siz için emeklilik şartı! Yaş, yıl, prim şartı aramaksızın 10, 15, 25 yılda emekli olun! Erken emeklilik...

Emekli olmak çalışma hayatında yer alan vatandaşların hayalinde yer alıyor. Ne zaman emekli olacaklarına yönelik detaylar merak ediliyor. Erken emeklilik için yasalarda belirli şartları taşıyanlar için imkan tanınıyor. Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilikte sigorta koluna, sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve ödenen prim gün sayısına bakmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu 3 şart aranmaksızın erken emeklilik fırsatı yakalanabiliyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, erken emeklilik için dikkat çeken detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2022 21:43 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 21:43
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SSK, Bağkur, 4C’liler EYT’siz için emeklilik şartı! Yaş, yıl, prim şartı aramaksızın 10, 15, 25 yılda emekli olun! Erken emeklilik...

SSK, Bağkur, 4C'liler EYT'siz için emeklilik şartı. Yaş, yıl, prim şartı aramaksızın 10, 15, 25 yılda emekli olun. Erken emeklilik şüphesiz her çalışanın hayalidir. Ancak belirli şartların yerine getirilmesi halinde erken emeklilik imkanı tanınabiliyor. Bunlar arasında anneye doğum borçlanması, askerlik borçlanması, 3600 günden emeklilik, malulen emeklilik, vergi indirimi, yıpranma payı ile erken emekli eden 45 meslek ve engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik sağlanıyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik.

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SSK, Bağkur, 4C’liler EYT’siz için emeklilik şartı! Yaş, yıl, prim şartı aramaksızın 10, 15, 25 yılda emekli olun! Erken emeklilik...

Her çalışanın hayali emekli olmak. Bunun için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı sunuyor. İşte emekliliğin 8 formülü...

Çalışanların en büyük hayali emekli olup iyi bir maaşa kavuşmak.

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SSK, Bağkur, 4C’liler EYT’siz için emeklilik şartı! Yaş, yıl, prim şartı aramaksızın 10, 15, 25 yılda emekli olun! Erken emeklilik...

Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor.

Ancak emeklilik yaşını geri çekmek mümkün.

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SSK, Bağkur, 4C’liler EYT’siz için emeklilik şartı! Yaş, yıl, prim şartı aramaksızın 10, 15, 25 yılda emekli olun! Erken emeklilik...

ANNEYE 6 YIL AVANTAJ

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor.

Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.

Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

Burada tek şart, annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.

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SSK, Bağkur, 4C’liler EYT’siz için emeklilik şartı! Yaş, yıl, prim şartı aramaksızın 10, 15, 25 yılda emekli olun! Erken emeklilik...

ASKERLİK İLE ÇİFTE FIRSAT

Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor.

Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor.

Böylece en az 1 yaş erken emeklilik oluyor.