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Haberler Galeri İşten ayrılanlar dikkat! İşsize hangi destekler veriliyor? 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Destek için şartlar nelerdir?

İşten ayrılanlar dikkat! İşsize hangi destekler veriliyor? 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Destek için şartlar nelerdir?

İŞKUR tarafından işten çıkarılan sigortalılara verilen işsizlik ödeneğinin yanı sıra birçok başlık altında destek veriliyor. İşsizlik maaşı ve desteklerden yararlanabilmek için belirli şartlara uygunluk aranıyor. Maaş hesaplamaları kişiden kişiye değişiklik gösterirken, bu yılki ödenek tutarlarında da artış yaşandı. Peki, 2022 işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşsize verilen destek için şartlar nelerdir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2022 09:49
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İşten ayrılanlar dikkat! İşsize hangi destekler veriliyor? 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Destek için şartlar nelerdir?

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Kendi istek ve kusuru dışında işren çıkarılanlara işsizlik maaşı başlığı altında ödenek veriliyor. 2022 Ocak zammı ile birlikte işsizlik maaşı artarken, işsizlik maaşının yanı sıra bazı başlıklar altında birkaç destekler de veriliyor. İşsizlere yönelik verilen destekler hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşsize verilen destek için şartlar nelerdir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşten ayrılanlar dikkat! İşsize hangi destekler veriliyor? 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Destek için şartlar nelerdir?

İŞSİZE HANGİ DESTEKLER VERİLİYOR?

İşsizlik maaşının yanı sıra işbaşı, mesleki eğitim programı kapsamında günlük harçlık, kreş yardımı, toplum yararına programda öncelik, ücretsiz sağlık hizmeti, danışmanlık hizmeti veriliyor.

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İşten ayrılanlar dikkat! İşsize hangi destekler veriliyor? 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Destek için şartlar nelerdir?

2022 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

İşsizlik maaşı 2022 yılında en düşük 2.137 lira, orta kademe 2.541 lira en yüksek de 4272 lira oldu.

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İşten ayrılanlar dikkat! İşsize hangi destekler veriliyor? 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Destek için şartlar nelerdir?

İşsiz kalan kadınlara istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılmaları halinde 2-5 yaş arası çocuklar için 400 lira kreş desteği veriliyor.

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İşten ayrılanlar dikkat! İşsize hangi destekler veriliyor? 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Destek için şartlar nelerdir?

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,