10 Şubat 2022, Perşembe
İşten ayrılanlar dikkat! İşsize hangi destekler veriliyor? 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Destek için şartlar nelerdir?
İŞKUR tarafından işten çıkarılan sigortalılara verilen işsizlik ödeneğinin yanı sıra birçok başlık altında destek veriliyor. İşsizlik maaşı ve desteklerden yararlanabilmek için belirli şartlara uygunluk aranıyor. Maaş hesaplamaları kişiden kişiye değişiklik gösterirken, bu yılki ödenek tutarlarında da artış yaşandı. Peki, 2022 işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşsize verilen destek için şartlar nelerdir?
Giriş Tarihi: 10.02.2022 09:49
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