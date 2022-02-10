İşten ayrılanlar dikkat! İşsize hangi destekler veriliyor? 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Destek için şartlar nelerdir?

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Kendi istek ve kusuru dışında işren çıkarılanlara işsizlik maaşı başlığı altında ödenek veriliyor. 2022 Ocak zammı ile birlikte işsizlik maaşı artarken, işsizlik maaşının yanı sıra bazı başlıklar altında birkaç destekler de veriliyor. İşsizlere yönelik verilen destekler hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşsize verilen destek için şartlar nelerdir? İşte cevaplar...