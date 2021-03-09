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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İşsize çifte maaş imkanı! Günlük ödeme yapılıyor! İşte sağlanan ödenekler... İşsize çifte maaş imkanı! Günlük ödeme yapılıyor! İşte sağlanan ödenekler...
İşsize çifte maaş imkanı! Günlük ödeme yapılıyor. İşsiz kalanlara 10 aya varan işsizlik maaşı verilirken, isteyenler bu sürede meslek kurslarına katılıp günlük yapılan ödemeden de faydalanabiliyor. Özellikle pandemi döneminde alınan tedbirler ile istihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulama devreye alındı. Bu dönemde yapılan ödemelerden yararlanmak için başvuru şartları ve detaylarını haberimizde derledik. İşte sağlanan ödenekler...
Giriş Tarihi: 09.03.2021 20:23 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 20:23
Pandemi döneminde birçok ödeme vatandaşlara yapılıyor. Devlet tarafından sağlanan ödemeler için detayları haberimizde derledik. Özellikle pandemi döneminde alınan tedbirler ile istihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulama devreye alındı. Kısa çalışma ödeneğinden nakdi ücret desteğine, işe geri dönüş teşviklerine kadar birçok uygulama ile hem işsizliğin önlenmesi hem de istihdamın korunması sağlandı. Bu noktada işsizler için de birçok düzenleme devrede. İşte sağlanan ödenekler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 10 AY MAAŞ: İşsizler belli prim şartlarını tamamladıklarında, çalışma sürelerine göre 10 aya kadar süreyle maaş alabiliyor. Bu maaştan sadece damga vergisi kesiliyor. Bu yıl için işsize aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL ödeniyor. İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK: İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor.
İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi yapılıyor.
İŞTE ANNE PROJESİ: İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi yapılıyor. DANIŞMANLIK HİZMETİ: İŞKUR işsizlere danışmanlık hizmeti de veriyor. İş ve meslek danışmanları işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor. Bunun için ilave bir ücret de alınmıyor. ANNELERE 400 LİRA KREŞ DESTEĞİ:
İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi yapılıyor.