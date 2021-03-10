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Bankalarda mevduat faizi yarışı: 100.000 TL 32 günlük faizle ne kadar kazandırıyor? Banka banka mevduat faizi oranları

Para biriktirmek için mevduat hesabı açmayı planlayan vatandaşlar, en yüksek faiz veren bankaları araştırmaya başladı. Müşterileri çekebilmek için adeta yarışa giren bankalar, mevduat faizi oranlarını güncelledi. 100.000 TL ile 32 günlük faizle ne kadar getiri sağlandığı merak ediliyor. 32 günlük hesaplamaya göre 1 ayda ne kadar getiri sağlandığına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 100.000 TL 32 günlük faizle ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka mevduat faizi oranları...

Giriş Tarihi: 10.03.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 11:42
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Bankalarda mevduat faizi yarışı: 100.000 TL 32 günlük faizle ne kadar kazandırıyor? Banka banka mevduat faizi oranları

Bankada parası olanlar ve para biriktirme hedefi olan vatandaşlar, bankaların mevduat hesapları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tüm bankalar üzerinden vadeli mevduat hesabı açılabilirken, bankaların mevduat faizleri birbirinden farklı olabiliyor. Yüksek faiz veren bankalar listesi merak edilirken, mart ayı itibarıyla bu oranlar güncellendi. 100.000 TL 32 günlük faiz getirisi hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 100.000 TL 32 günlük faizle ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka mevduat faizi oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalarda mevduat faizi yarışı: 100.000 TL 32 günlük faizle ne kadar kazandırıyor? Banka banka mevduat faizi oranları

EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

100.000 TL 32 günlük mevduat faizine göre hesaplandığında bankaların 1 aylık getirisi şu şekilde:

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Bankalarda mevduat faizi yarışı: 100.000 TL 32 günlük faizle ne kadar kazandırıyor? Banka banka mevduat faizi oranları

FİBABANKA

Faiz: 18
Örnek mevduat: 100.000 TL
Faizli anapara: 101.510 TL

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Bankalarda mevduat faizi yarışı: 100.000 TL 32 günlük faizle ne kadar kazandırıyor? Banka banka mevduat faizi oranları

ING BANK

Faiz: 18
Örnek mevduat: 100.000 TL
Faizli anapara: 101.510 TL

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Bankalarda mevduat faizi yarışı: 100.000 TL 32 günlük faizle ne kadar kazandırıyor? Banka banka mevduat faizi oranları

ODEABANK

Faiz: 17,75
Örnek mevduat: 100.000 TL
Faizli anapara: 101.488 TL

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