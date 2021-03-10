Bankalarda mevduat faizi yarışı: 100.000 TL 32 günlük faizle ne kadar kazandırıyor? Banka banka mevduat faizi oranları

Para biriktirmek için mevduat hesabı açmayı planlayan vatandaşlar, en yüksek faiz veren bankaları araştırmaya başladı. Müşterileri çekebilmek için adeta yarışa giren bankalar, mevduat faizi oranlarını güncelledi. 100.000 TL ile 32 günlük faizle ne kadar getiri sağlandığı merak ediliyor. 32 günlük hesaplamaya göre 1 ayda ne kadar getiri sağlandığına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 100.000 TL 32 günlük faizle ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka mevduat faizi oranları...

Giriş Tarihi: 10.03.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 11:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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