İşsize her ay 5.127 TL ödeme! 10 ay boyunca hesaba yatıyor! Brüt asgari ücret göre belirlendi! Başvuru şartları ise...

Temmuz ayında asgari ücrette artış yaşandı. Bu artışa bağlı olarak birçok kalemde ödemelerde değişkenlik gösterdi. İşszlik ödeneğinin miktarı da yukarı çekildi. En düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 TL olurken tavan ücret 5 bin 137 liraya yükseldi. Başvuruları onaylanan vatandaşlara 10 aya kadar ödeme yapılıyor. Bilindiği üzere Temmuz ayı ile birlikte yıllar sonra asgari ücrete ara zam yapılmış oldu. İşsizlere ödenen bu tutarda alt ve üst sınır brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor. Peki, işsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılıyor? İşsizlik ödeneği kaç ay ödeniyor?