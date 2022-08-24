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Haberler Galeri İşsize her ay 5.127 TL ödeme! 10 ay boyunca hesaba yatıyor! Brüt asgari ücret göre belirlendi! Başvuru şartları ise...

İşsize her ay 5.127 TL ödeme! 10 ay boyunca hesaba yatıyor! Brüt asgari ücret göre belirlendi! Başvuru şartları ise...

Temmuz ayında asgari ücrette artış yaşandı. Bu artışa bağlı olarak birçok kalemde ödemelerde değişkenlik gösterdi. İşszlik ödeneğinin miktarı da yukarı çekildi. En düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 TL olurken tavan ücret 5 bin 137 liraya yükseldi. Başvuruları onaylanan vatandaşlara 10 aya kadar ödeme yapılıyor. Bilindiği üzere Temmuz ayı ile birlikte yıllar sonra asgari ücrete ara zam yapılmış oldu. İşsizlere ödenen bu tutarda alt ve üst sınır brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor. Peki, işsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılıyor? İşsizlik ödeneği kaç ay ödeniyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2022 14:36
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İşsize her ay 5.127 TL ödeme! 10 ay boyunca hesaba yatıyor! Brüt asgari ücret göre belirlendi! Başvuru şartları ise...

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yeni zam ile net asgari ücret 4.253 liradan 5.500 liraya yükseldi. Buna göre en düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 TL olurken, tavan ücret 5 bin 137 liraya yükseldi. Belirlenen maaş tutarı 10 ay boyunca hesaplara yatıyor. İşsizlere son 4 aylık ortalama brüt kazançlarının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği veriliyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak isteyenler başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Peki, işsizlik ödeneği başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşsizlik ödeneği ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşsize her ay 5.127 TL ödeme! 10 ay boyunca hesaba yatıyor! Brüt asgari ücret göre belirlendi! Başvuru şartları ise...

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan artış işsizlik maaşını da yukarı çekti. Buna göre en düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 TL olurken tavan ücret 5 bin 137 liraya yükseldi. Maaş 10 aya kadar ödeniyor

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İşsize her ay 5.127 TL ödeme! 10 ay boyunca hesaba yatıyor! Brüt asgari ücret göre belirlendi! Başvuru şartları ise...

Temmuz ayı ile birlikte yıllar sonra asgari ücrete ara zam yapılmış oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni asgari ücret yüzde 30 artış ile 5004 liradan 6.471 liraya çıkartıldı.

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İşsize her ay 5.127 TL ödeme! 10 ay boyunca hesaba yatıyor! Brüt asgari ücret göre belirlendi! Başvuru şartları ise...

Net asgari ücret ise 4253 liradan 5.500 liraya yükseldi. Asgari ücretteki bu artış birçok ödemeyi ve borçlanmayı da değiştirdi. Bunlardan birisi de işsizlik ödeneği. İşsizlere verilen bu ödenekte alt ve üst sınırlar brüt asgari ücrete göre belirleniyor.

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İşsize her ay 5.127 TL ödeme! 10 ay boyunca hesaba yatıyor! Brüt asgari ücret göre belirlendi! Başvuru şartları ise...

HESAPLAR DÖRT AYLIK

İşsizlere son 4 aylık ortalama brüt kazançlarının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği veriliyor. Ancak ödeneğin üst miktarı brüt asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamıyor.