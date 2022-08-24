24 Ağustos 2022, Çarşamba
EYT'de tek formül ne? Kaç yılında sigortalı olanlar EYT’li sayılacak?
Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. Bilgin, "Almanya ya da Hollanda formülü yok. Tek bir formül gündemimizde" ifadelerini kullanınca EYT'liler söz konusu formülün ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki kaç yılında sigortalı olanlar EYT'li sayılacak? 48-49 yaşında olanlar emekli olacak mı?
Giriş Tarihi: 24.08.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 10:18
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