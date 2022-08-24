EYT’de tek formül ne? Kaç yılında sigortalı olanlar EYT’li sayılacak?

KAÇ YILINDA SİGORTALI OLANLAR EYT SAYILACAK?

Ahaber canlı yayınında EYT ile ilgili detayları paylaşan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Aslında kim EYT'li onun belirlenmesi lazım. Her 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan EYT'li kabul edilecek mİ? Bir ona bakmak lazım. EYT'nin açılımı Emeklilikte Yaşa Takılanlar.