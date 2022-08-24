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EYT'de tek formül ne? Kaç yılında sigortalı olanlar EYT’li sayılacak?

Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. Bilgin, "Almanya ya da Hollanda formülü yok. Tek bir formül gündemimizde" ifadelerini kullanınca EYT'liler söz konusu formülün ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki kaç yılında sigortalı olanlar EYT'li sayılacak? 48-49 yaşında olanlar emekli olacak mı?

Giriş Tarihi: 24.08.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 10:18
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EYT’de tek formül ne? Kaç yılında sigortalı olanlar EYT’li sayılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili çalışmanın sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:

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EYT’de tek formül ne? Kaç yılında sigortalı olanlar EYT’li sayılacak?

"Şu an EYT'de formül sayısı 1. Kamuoyunda birçok formül anlatılıyor. Onların konuyla alakası yok. Hollanda modeli deniyor, Almanya modeli deniyor. Onlarda 62 yaşına gelen müracaat ediyor. Bizde o yaşta zaten emekli olunuyor. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur."

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EYT’de tek formül ne? Kaç yılında sigortalı olanlar EYT’li sayılacak?

Belli bir yaş sınırı olacak mı sorusuna "bakalım" diye yanıt veren Bakan Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:

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EYT’de tek formül ne? Kaç yılında sigortalı olanlar EYT’li sayılacak?

"Daha çalışmamız sürüyor. Birçok aşamadan geçecek. Bakanlık bünyesinde çalışılıyor. Sonra diğer ilgili bakanlıklar ve kurumlarla da görüşülecek. Üzerinde uzlaştığımız ve Sayın Cumhurbaşkanının da onayladığı çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız."

KAÇ YILINDA SİGORTALI OLAN EYT'Lİ OLACAK? / VİDEO

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EYT’de tek formül ne? Kaç yılında sigortalı olanlar EYT’li sayılacak?

KAÇ YILINDA SİGORTALI OLANLAR EYT SAYILACAK?
Ahaber canlı yayınında EYT ile ilgili detayları paylaşan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Aslında kim EYT'li onun belirlenmesi lazım. Her 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan EYT'li kabul edilecek mİ? Bir ona bakmak lazım. EYT'nin açılımı Emeklilikte Yaşa Takılanlar.